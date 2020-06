Bob Dylan espera justicia para la familia de George Floyd

El legendario cantante estadounidense Bob Dylan de 79 años de edad, dijo que estaba "enfermo" al ver al hombre negro desarmado George Floyd "torturado hasta la muerte" por un oficial de policía blanco en su estado natal, quien se arrodilló en su cuello durante casi nueve minutos durante un arresto.

Bob Dylan habló con The New York Times el día después del asesinato de George Floyd en Minneapolis, lo que provocó protestas masivas contra el racismo en todo el país. Fue la única entrevista del músico fuera de su propio sitio web desde que ganó el Premio Nobel de literatura en 2016. "Me enfermó sin fin ver a George torturado hasta la muerte de esa manera".

Fue más que feo, esperemos que la justicia sea rápida para la familia Floyd y para la nación.

Varias de las canciones más queridas de Bob Dylan de los años sesenta y setenta abordaron temas de brutalidad policial y racismo, incluidos "Hurricane" y "George Jackson".

Hablando desde su hogar en Malibu, California, donde se ha estado refugiando de la pandemia, el cantante describió el coronavirus como una invasión y un precursor de algo más por venir.

Tal vez estamos en la víspera de la destrucción, hay muchas maneras en que puedes pensar en este virus. Creo que solo debes dejar que siga su curso.

A fines de marzo, poco después de que California impuso órdenes de quedarse en casa para contener la pandemia, Bob Dylan sorprendió a los fanáticos al lanzar "Murder Most Foul", su primera canción original desde el álbum "Tempest" de 2012. Dijo que él mismo se había sorprendido cuando la balada de 17 minutos sobre el asesinato de John F. Kennedy y la evolución de la contracultura de los años 60, llegó a la cima de la lista de Billboard.

También fue la primera canción que Bob Dylan escribió y lanzó desde que aceptó a regañadientes el Premio Nobel de Literatura 2016, el primer compositor galardonado con el honor.

