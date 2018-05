Bob Isaacs: La actuación es como un juego

Mazatlán.-El actor Bob Isaacs, originario de Panamá, tiene 27 años radicando en México, cuenta con 14 años de trayectoria en la actuación, y ahora sigue sumando logros a su carrera. Hace unos días estuvo nominado en las Diosas de Plata como mejor actor. Además comparte con EL DEBATE que está por estrenar el filme, Las reglas del rey.

Foto: Cortesía.

Destacado actor



El actor radicado en México por más de dos décadas y media, ha participado en programas, telenovelas y series como María de todos los Ángeles, Vecinos, Nosotros los guapos, La doble vida de Estela Carrillo, El hotel de los secretos, Corazón que miente y la serie de Joan Sebastian.

Ahora, entre los sueños y metas que tiene están llegar a dirigir actores y dejar enseñanza a las nuevas generaciones de actores.

Su más reciente trabajo es en unos capítulos que realizó para el programa Como dice el dicho, donde hizo un personaje antagónico. Saldrá en un mes al aire. El capítulo se llama Robles y pinos son como primos.

Foto: Cortesía.

Adentrado en el juego



El actor agradece la nominación que tuvo a los premios Diosas de Plata 2018.

“Lo maravilloso es haber estado nominado con unos monstruos de la actuación. Estuvimos nominados con la película Acapulco, la vida va.”

Comparte que tiene por salir el filme Las reglas del rey, donde comparte créditos con el protagonista de la serie de Juan Gabriel, Carlos Yorvick.

Figura también Christian Vázquez. Se espera que la cinta llegue a la pantalla grande en octubre.

“La película habla mucho del póquer. Es una cinta con tintes de comedia. Habla de cómo se coloca la gente en una competencia internacional de póquer. Mi personaje se llama Miguel y maneja un poco la comedia. Es un jugador clandestino que se vincula con la santería, pero todo le sale mal.”

La grabación se realizó en Nuevo Vallarta, Nayarit, hace un año y este 2018 ya estará en cines. Ya se estrenó en el Festival de Cine de Guadalajara.

Adelanta que trabaja en otra película, que espera grabar en Durango.

Foto: Cortesía

Cómico



Expresa que recientemente le ha apostado más al cine, pero su prioridad es contar historias que maravillen al público. Desea, con estas historias, viajar por mundos y épocas, además de apostarle a lo novedoso y que deje un mensaje.

Comparte que estuvo en la película Me gusta pero me asusta, que contó con grandes actores. Agradece la oportunidad que le dio el cineasta sinaloense Beto Gómez.

“Dentro de la película hay muchas cosas que tienen que ver con su esencia sinaloense. Muchas cosas tienen que ver con Sinaloa, desde el equipo de Los Tomateros. Se grabó en otros lugares, pero se adaptaron como si fueran en Sinaloa. Es un excelente director, maneja muy bien la comedia.”



El actor refirió que gran parte de su trabajo ha sido en la comedia, pero que desea que se den más espacios para plasmar el arte escénico.

Ahora le apuesta a producir con tal de presentar sus películas en festivales. Se dice abierto a las propuestas y no descarta estar en más series y novelas.

Versátil



Ha trabajado en 18 teleseries. Empezó en María de Todos los Ángeles, en la primera y segunda temporada. Ha actuado en novelas de diversos géneros, una de ellas es La doble vida de Estela Carrillo.

“No quiero encasillarme en el género dramático.”

µ Su esposa es sinaloense

Comparte que sus hijos siguen su camino en la actuación. Uno participó en un proyecto con Gael García. “No me gusta decir que este es el último proyecto. Siempre digo es el antepenúltimo. Mi sueño siempre ha sido seguir en la actuación y algún día poder dirigir. Dejar huella con mi trayectoria. Que mis hijos y mi alumnos no luchen tanto como me tocó a mí”.