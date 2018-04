Bobby Pulido: mi madre me acaba de preguntar si me caí

Recientemente se divulgó un video en redes sociales de un cantante quien aseguraban, era Bobby Pulido. En dicho video se miraba como el "misterioso" cantante se daba tremendo azotón.

Muchos pensaron que Bobby Pulido se había unido al club del "Juangabrielazo".

Ante esto, el mismo Bobby Pulido ha desmentido a través de sus redes sociales que la persona del video sea él.

Muchos portales de noticias, dieron por hecho que el cantante de Tex-Mex se cayó del escenario mientras cantaba en un concierto, pisó un templete inestable y cayó sin remedio.

En el video que compartió en sus redes sociales, se ve a un sujeto vistiendo pantalón rojo y sombrero:

De manera contundente Bobby Pulido negó ser la persona que aparece en la grabación:

No creo que esos medios que dicen que soy yo lo hacen por que no saben (no pueden ser tan pende...) quieren que les den click para que les paguen publicidad. No pierdan su tiempo.