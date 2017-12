Bobby Pulido otro famoso que sufrió acoso sexual

El cantante Bobby Pulido reveló ante las cámaras de "Primer Impacto" que fue acosado sexualmente por una "persona influyente" homosexual, las declaraciones del grupero dejaron a más de uno sorprendido.



Todo surgió a raíz de las diferentes celebridades de Hollywood que se han quejado del acoso sexual de parte de personas poderosas en el mundo del entretenimiento como el productor Harvey Weinstein.

"Una persona muy influyente en medios me llamó una noche cuando andaba yo de gira y me llamó para invitarme a su hotel, a su cuarto y yo estaba en otro cuarto en el mismo hotel. Yo le dije: Discúlpame, yo no soy de ese partido no me interesa eso", expresó Pulido.



El intérprete aseguró que al negarse a la invitación inapropiada del individuo tuvo grandes consecuencias en el mundo del espectáculo: "No le gustó y después de allí empezó a escribir cosas en un periódico importante diciendo o insinuando que yo era gay. Yo creo que fue que le molestó que yo no lo hice, te llama porque quiere un encuentro de ese tipo y luego crea un rumor tuyo", reveló antes las cámaras.

Además, aseguró que muchos años después pudo confrontar a su acosador " Muchos años después me toco saludarlo y todo, cordial y bien. Obviamente está detrás la mente, pero, ¿qué vas a hacer? No me gustó, ya pasó... en el momento si me causó mucha frustración", finalizó el cantante.



MADRE DE YURI FUE ACOSADA SEXUALMENTE

Ya que las denuncias de acoso sexual entre productores y directores se han desatado tanto en Hollywood como en Latinoamérica, la cantante Yuri confesó haber empezado su carrera artística siendo apenas una pequeña y le ayudó a librarse de esa situación.

La interprete reveló que su madre no corrió con la misma suerte y varios hombres la buscaban, ante las cámaras de "Ventaneando" la jarocha reveló que doña Dulce Canseco se molestaba regularmente con su marido incluso le decía que le habían toqueteado el trasero mientras era manager de su hija, pero el señor lo tomaba como una broma y no le hacía caso.

"Gracias a Dios como comencé tan chamaquita, a quien le pedían las pompis era a mi mamá y luego ella iba y le contaba a mi papá bien enojada "¿Qué crees? Este tipo de su tal por cual me pidió las nachas" y él le preguntaba que si estaban guapos para hacerla enojar más. Ella estaba en su mejor momento cuando yo empecé. Era divina, tenía un cuerpazo y como buena veracruzana era muy frondosa", reveló Yuri.

Para finalizar mencionó bromeando acerca de su complexión y afirmó que nunca ha tenido un cuerpo lo suficientemente atractivo para llamar la atención de los productores musicales; asimismo, explicó que su madre siempre estuvo al pendiente de ella para evitar cualquier tipo de tragedia.

YURI ROMPIÓ EN LLANTO

El pasado 17 de noviembre la cantante Yuri realizó tremendo concierto en el Auditorio Nacional con su gira "Tan cerquita".

El concierto el cual duró dos horas fue muy bien recibido por el público y es que la jarocha deleito con sus grandes éxitos "Es ella más que yo", canción con la que abrió su show.

