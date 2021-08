¿Boda en puerta? Eiza González habría recibido propuesta de matrimonio de Paul Rabil

México. La actriz mexicana Eiza González habría recibido por parte de su novio Paul Rabil propuesta de matrimonio en una cena especial que tuvieron en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En varios portales de noticias se informa que la pareja se habría comprometido en matrimonio y pronto tendrán su boda. Recordemos que Eiza meses atrás presentó en redes a Paul como su novio.

Eiza radica en Los Ángeles desde hace varios años y ha triunfado como actriz en Hollywood, y pronto se convertiría en esposa de uno de los deportistas más destacados en Estados Unidos.

De acuerdo con la revista TV Notas, Eiza estaría enfocada en planear su boda y es que una persona allegada a ella es quien compartió con dicha publicación la noticia de la próxima boda de Eiza.

“Imagínate cómo está de feliz, sobre todo porque hace dos semanas, en una cena romántica en Los Ángeles, él le pidió matrimonio, le dijo que quería compartir su vida con ella para siempre”, revela la fuente.

Eiza González y Paul Rabil se habrían comprometido ya en matrimonio. Foto de Instagram

Al parecer Eiza González y Paul Rabil tienen alrededor de seis meses de relación y se han identificado en muchas cosas, por lo que siguen adelante y ya tomaron la decisión de unirse en matrimonio.

“Le dijo que sí, no lo dudó un momento. Con Paul siente por primera vez estabilidad, es un hombre que de verdad la quiere y con esta propuesta de matrimonio se lo demostró”, agrega la misma fuente a TVNotas.

Rabil estaría pensando en hacer una ceremonia especial para pedir la mano oficialmente de Eiza y en ella estarían presente familiares y amigos más cercanos de la pareja, quien está muy enamorada.

Eiza va por muy buen camino en Hollywood, puesto que se ha convertido en una de las actrices más cotizadas en la industria del cine y ha trabajado en importantes producciones como The Croods, Baby Driver, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, From Dusk till Dawn y Godzilla vs Kong.

Eiza, de 31 años, y Paul de 35, se han convertido también en una de las parejas en Hollywood que causan sensación por el hecho de tener un noviazgo y en redes sociales sus fans se muestran felices de que ellos compartan sus vidas.

Además Eiza González y Paul han viajado juntos por distintos países; recientemente estuvieron en el Pueblo Mágico Valle de Bravo y de acuerdo a la amiga de amobs, también destaca ante la revista de espectáculos que la actriz opina que él es el mejor hombre para que sea padre de sus hijos.