Bohemian Rhapsody podría tener secuela de acuerdo con Ben Hardy

El actor Ben Hardy, quien interpretó al baterista Roger Taylor en la cinta Bohemian Rhapsody, no descarta la posibilidad de una secuela de la película, pues de acuerdo con él, aún quedan más de seis años por contar sobre la historia de Queen.

Sin duda alguna, Bohemian Rhapsody, filme que reencarna la historia de Queen y su vocalista Freddie Mercury, les encantó a todos sus fanáticos e incluso al público en general, pues se posicionó entre las mejores películas de 2018 y fue galardonada con distintos premios importantes de la industria artística.

Pero al parecer esto podría no ser el final de la producción, ya que la puerta está abierta a una secuela y así lo dejó claro Ben Hardy, durante una entrevista con NME el actor comentó: "Me encantó trabajar con estos tipos, y me encantaría pasar tres o cuatro meses con ellos nuevamente. Pero estoy como tú, todavía sólo escucho rumores".

La película cuenta la historia hasta 1985, por lo que hay seis años para contar. Creo que sería una película muy diferente", explicó.

Sin embargo, la actriz Lucy Boynton, quien interpretó a la novia de Freddie Mercury, Mary Austin, dijo a la misma publicación que no debería haber Bohemian Rhapsody 2, lo cual decepcionó muchísimos a los fanáticos de la agrupación y la cinta.

Creo que es una de esas cosas que merece existir por sí sola. Es bueno la forma en la que la historia fue enmarcada en la película".

Cabe señalar que la película biográfica británica-estadounidense, Bohemian Rhapsody, ha sido galardonada con cuatro Óscars, dos Globos de Oro y dos premios BAFTA. El filme estuvo dirigido por Bryan Singer y por Dexter Fletcher en sus últimas semanas de rodaje por el despido de Singer.

El guion fue escrito por Anthony McCarten y fue producida por Graham y Jim Beach, el antiguo mánager de Queen. Está protagonizada por Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello.