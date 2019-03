Boletos para la gira de BTS, Love Yourself: Speak Yourself, agotados

Los boletos para los shows de BTS en su nueva gira de estadios, se agotaron en no más de dos horas de haber sido puestos a la venta. Fue el pasado 19 de febrero cuando los Bangtan Boys dieron a conocer de manera sorpresiva, su nuevo tour “Love Yourself: Speak Yourself”.

Este viernes 1 de marzo, los boletos para los próximos conciertos de BTS en Europa y Estados Unidos, como parte de su nueva gira “Love Yourself: Speak Yourself”, se pusieron a la venta a las 09:00 hora local.

Los asientos para los shows de BTS en el estadio de Wembley en Londres, el estadio de Francia en París, el estadio Metlife en Nueva Jersey, el estadio Soldier Field en Chicago y el estadio Rose Bowl en Los Ángeles, ¡ya están agotados!

Los boletos para los conciertos de BTS, como parte del tour “Love Yourself: Speak Yourself”, en estadios de Brasil y Japón se pondrán a la venta en fechas posteriores.

Estas son algunas de las reacciones del ARMY:

La banda surcoreana de K-Pop, ha causado gran asombro con los Sold Out que ha obtenido con su nuevo tour.

El Sold Out que acaba de hacer BTS en Inglaterra tiene una victoria doble, si se tiene en cuenta que recientemente un grupo de usuarios subestimó a los Bangtan Boys y dijeron que no podrían llenar el tan prestigioso estadio, el cual ha tenido a bandas musicales de suma importancia como MUSE y hasta los míticos de QUEEN.

El Wembley Stadium solo ha sido llenado por otros artistas como Mickael Jackson, Madonna, Beyonce, One Direction, Taylor Swift, Ed Sheeran y Queen. Y, ahora BTS.

El ARMY de otros países como México, está a la espera del anuncio de una posible nueva fecha del tour “Love Yourself: Speak Yourself”.