Bonnie Tyler Forever, publica Miley Cyrus tras versionar uno de sus temas

La cantante Miley Cyrus homenajeó a Bonnie Tyler en Instagram, cantando un corto fragmento de uno de los más grande éxitos de la cantautora británica.

Miley Cyrus, nacida en Tennessee, California, en Estados Unidos, ha dominado las listas de popularidad y la atención del público con su más reciente material discográfico ‘ Plastic Hearts ’, con el que incursiona en el género del glam rock.

Desde el inicio de la promoción del álbum, con el sencillo ‘Midnight Sky’ que usa grandes influencias en la música disco, la cantautora se ha mostrado con un look bastante retro, con un corte muy similar al que se usaba en los 80 y con vestuarios muy acorde a la época.

Con colaboraciones con Billy Idol y con Joan Jett , la cantante se embarcó en este proyecto de la mano de los expertos en el género, y en esta ocasión rindió tributo a otra de las grandes exponentes del rock.

Versionando un pequeño fragmento del tema del ’78, ‘It’s a Heartache’ , Cyrus no tuvo más que palabras de elogio hacia Bonnie Tyler , a quien admira.

En el video publicado en su cuenta de Instagram y en Twitter, Miley Cyrus canta el coro de uno de los más grandes éxitos de la leyenda del rock, incluso interrumpiéndose a sí misma a la mitad para hacer alusión a que el micrófono que utilizaba es muy similar al que la cantante usó en el video para el tema musical.

“Sintiendo mi propia fantasía”, escribió acompañado del hashtag #BonnieTylerForever, e invitando a sus seguidores a unirse en la transmisión en vivo de su especial para YouTube.

En el corto fragmento del especial, se ve Miley sentada frente a un fondo de color rojo, usando un abrigo de animal print, y con su ya característico corte de cabello, además de muchos accesorios. En este se encimó con edición un fragmento del video musical de ‘It’s a Heartache’, en homenaje a la intérprete original.

No es la primera vez que Miley Cyrus hace saber quiénes fueron sus grandes inspiraciones para su más reciente material, pues ya ocasiones pasadas versionó ‘Heart of Glass’ de la banda Blondie , y ‘Zombie’ de The Cranberries , además de lanzar una versión remix de su canción ‘Midnight Sky’ mezclada con el éxito de Stevie Nicks , ‘Edge of Seventeen’.

El especial, a estrenarse durante la noche, promete presentaciones en vivo con Dua Lipa , con quien comparte el tema ‘Prisoner’, y con Billy Idol , con quien cantará ‘Night crawling’. Con este último ya ha publicado fragmentos de lo que será su participación, incluido un divertido video en el que, a grandes rasgos, Miley Cyrus le explica el significado de ‘WAP’, de la rapera Cardi B .

Por su parte, Bonnie Tyler no ha comentado acerca de la versión de Cyrus de su tema, pero se encuentra activa por el anuncio de su más reciente álbum ‘The best is yet to come’ , a estrenarse el próximo 26 de febrero.

“Así de emocionada me siento con mi nuevo álbum”, publicó Bonnie Tyler con una foto de ella en la que se le ve muy sonriente.