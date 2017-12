Bono no quiere problemas por "Paradise Papers"

El vocalista de la banda irlandesa U2, Bono, dijo que se toma "muy en serio" la investigación sobre el pago de sus impuestos y agregó que quiere que sus negocios sean transparentes.

Busking on the U2 line in Berlin... #U2SongsofExperience #U2 #One #GetOutOfYourOwnWay #SundayBloodySunday Una publicación compartida por U2 Official (@u2) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 6:28 PST

Bono ha sido mencionado en la filtración conocida como "Paradise Papers", la cual detalló los negocios en paraísos fiscales de numerosas personas de alto perfil.

Los documentos obtenidos por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung mostraron que el músico, cuyo nombre real es Paul Hewson, había estado involucrado con una compañía con sede en Malta que era propietaria de un centro comercial en Lituania.

‘I will be with you again…’ Final night in the USA. #U2TheJoshuaTree2017 #QualcommStadium #U2 #NewYearsDay Una publicación compartida por U2 Official (@u2) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 10:03 PDT

El activista político y conocido por su combate contra la pobreza comentó al periódico en una entrevista publicada el sábado, que una vez que la investigación sobre el asunto termine, "seré el primero en informar todos los detalles".

El diario citó a Bono diciendo que quiere que sus seguidores sepan que "si algo sospechoso hubiera sucedido, estaría tan enojado como ellos".

We had a whale of a time at the #AMNH benefit... Una publicación compartida por U2 Official (@u2) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 9:22 PST

EL CONCIERTO EN MÉXICO

Hace unas un meses el cantante estuvo en la Ciudad de México con los acordes de Cielito lindo, U2 acarició el corazón de los mexicanos y unió las voces de la banda y el público. Pero también hubo tiempo para hablar del terremoto, conmemorar a las víctimas y enaltecer a los voluntarios.

Leaving Berlin. Next up Milan. #U2SongsofExperience #U2 Una publicación compartida por U2 Official (@u2) el 7 de Dic de 2017 a la(s) 11:02 PST

“Los mexicanos son unos héroes”, expresó Bono mientras una bandera nacional se proyectaba en la pantalla del escenario.

#U2 #U2TheJoshuaTree2017 #VivaMexico #One #U2Mexico #U2TheJoshuaTreeTour #mexicocity Una publicación compartida por Ernesto Cruz (@ernst_crz) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 8:02 PDT

“México ha pasado por unas semanas difíciles y por eso les agradecemos que estén aquí”, agregó el vocalista al tiempo que le arrojaban una bandera y él la colocaba en el escenario.

El concierto había comenzado también con un agradecimiento:

“Estamos honrados de estar con ustedes y queremos serles útiles. También queremos tener una noche épica de rock and roll donde podamos dejar atrás todo”, exclamó Bono, antes de cantar Bad.

Caras llenas de nerviosismo y alegría se veían entre la multitud desde las 21:24, hora en que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen aparecieron en el escenario en el primero de dos conciertos en la ciudad como parte de su Joshua Tree Tour.



La primera reacción del público fue unirse en un grito ensordecedor para darles la bienvenida. Bloody sunday, se escuchó y antes de empezar “New years day”, Bono saludó con un “¡muchas gracias Ciudad de México, estamos con ustedes!”.

#thejoshuatreetour2017 #u2 #cdmx Una publicación compartida por Valeria (@lavalella) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 8:06 PDT

Tras algunas estrofas de Cielito lindo, los músicos interpretaron Pride. Al fondo, una pantalla de casi 60 metros de ancho y 14 de alto, además de más de 11 millones de pixeles proyectó imágenes, mientras U2 cantaba en su regreso a México, tras seis años.

Bajo la imagen de un árbol, el grupo se postró en señal de paz para luego interpretar Where the streets have no name.

@U2- One live in Chicago! #U2TheJoshuaTree2017 #U2 #Bono #TheEdge #AdamClayton #LarryMullenJr #Rock Una publicación compartida por U2 Wolves (@u2.wolves) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 5:04 PDT

Para With or without you, proyectaron imágenes de montañas de entre las que salía el sol.

Bajo un cielo que amenazaba lluvia, Bono portaba sus características gafas y vestimenta oscura, provocando gritos y expresiones como “¡Te amo!”, “Bono, ¡hazme un hijo!” o “¡Son unos dioses!”, por parte del público que llenó el lugar el primero de sus dos shows.

Con información El Universal

Te puede interesar