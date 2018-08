Fundación de Brad Pitt enfrenta demanda en Nueva Orleans

Un abogado planea demandar a la fundación de Brad Pitt por el deterioro de casas construidas en un área de Nueva Orleans, que estuvo entre las más afectadas por el huracán Katrina.

Ron Austin dijo al canal WWL-TV que presentaría la demanda en nombre de algunos residentes del Lower Ninth Ward contra la fundación Make It Right del astro de Hollywood Brad Pitt. Dice que los residentes han reportado enfermedades y dolores de cabeza, además de problemas de infraestructura.

Foto: AP

Según Ron Austin, Make It Right:

Hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho.

El reporte no indicó cuántos residentes se unirían a la querella. Make It Right construyó más de 100 casas “verdes” en el 2008. La fundación no respondió a una solicitud de declaraciones de la estación.