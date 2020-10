Brad Pitt apoya al candidato Joe Biden a llegar a la presidencia de Estados Unidos

Estados Unidos.- Antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, muchas celebridades piden activamente a los ciudadanos estadounidenses que ejerzan su derecho al voto.

Muchos actores instan a sus fanáticos y seguidores a votar por Joe Biden, que es el representante del Partido Demócrata, que se opone a Donald Trump en la carrera presidencial.

El último actor en unirse al tren para expresar su apoyo a Joe Biden es el actor Brad Pitt, quien prestó su voz en apoyo de Biden en el último anuncio de campaña.

Brad Pitt ha mostrado oficialmente su apoyo al representante del Partido Demócrata, Joe Biden, en el último anuncio de campaña. Pitt ha narrado el anuncio de la campaña y ha llamado a Joe Biden "un presidente para todos los estadounidenses". Brad Pitt también había apoyado abiertamente al miembro del Partido Demócrata, Barack Obama, en el pasado.

El anuncio es una recopilación de clips cortos de Joe Biden conociendo a varias personas de todo Estados Unidos. Se encuentra con personas de todas las edades y etnias y las saluda. El anuncio se emitió por primera vez durante el juego de la Serie Mundial celebrado el sábado.

En el anuncio, Brad Pitt narra que Estados Unidos es un lugar para todos. Continúa diciendo que la gente de Estados Unidos busca a alguien que comprenda sus esperanzas, sueños y dolor. También continúa que la gente está buscando a alguien que trabaje para quienes votaron por él e incluso para quienes no lo hicieron.

En las elecciones estadounidenses de 2020, los estadounidenses votarán por su 46 ° presidente. Las elecciones estadounidenses de 2020 han visto campañas duras de ambos extremos: republicano y demócrata, con Donald Trump representando al primero y Joe Biden al segundo. Se ha iniciado la votación preelectoral de los mismos.

Brad Pitt es uno de los actores más conocidos de la industria cinematográfica estadounidense. Él ha entregado muchas películas de éxito como La Gran Estafa, Troya, Mr. & Mrs. Smith , y Guerra Mundial Z . Fue visto por última vez en la dirección de Quentin Tarantino Once Upon A Time In Hollywood . A continuación, va a producir la película Blonde, que, según los informes, estará sobre la vida de Marilyn Monroe.