Brad Pitt bromea en los Bafta y hace reír a los duques de Cambridge

Londres, Inglaterra.- Este fin de semana se llevó a cabo la ceremonia los Premios Bafta a cargo de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, que galardona a las mejores películas nacionales y extranjeras de 2019. La desgarradora épica de la Primera Guerra Mundial "1917" fue la gran ganadora el domingo, llevándose siete trofeos incluyendo mejor película y mejor director.

Uno de los ganadores de la noche fue el estadounidense Brad Pitt, quien mereció el Premio Bafta como "Mejor actor de reparto" por su actuación en la película "Once upon a time...in Hollywood", el sangriento cuento de hadas de Quentin Tarantino de Los Angeles en 1960. El actor no puso asistir a la ceremonia, pero mandó un gracioso discurso de agradecimiento que fue leído por su compañera de reparto Margot Robbie. "Brad no ha podido estar aquí esta noche por obligaciones familiares, así que me ha pedido leer esta respuesta por él".

Brad Pitt en la pasada entrega de los Screen Actors Guild Awards (SAG Awards). Foto: AFP

La actriz siguió leyendo el discurso de Brad Pitt con una primera referencia a la reciente salida de Reino Unido de la Unión Europea:

Hey Gran Bretaña, escuché que acabas de volverte soltera, bienvenida al club.

Además de su referencia al Brexit, el actor también hizo alusión a su actual soltería tras haberse divorciado de Angelina Jolie. Después de leer una serie de agradecimientos, Margot Robbie se despidió con un último chiste de Brad Pitt sobre la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de la corona británica, diciendo que le iba a poner Enrique (Harry) a su trofeo, "porque está muy emocionado de que lo regrese a Estados Unidos con él".

Todos los asistentes en el Royal Albert Hall respondió al chiste con carcajadas, incluidas las del príncipe Guillermo y Kate Middleton, duques de Cambridge.

El príncipe Guillermo (presidente de la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión) y su esposa Kate Middleton, fueron los invitados de honor a la ceremonia; el nieto de la Reina Isabel II entregó el premio BAFTA a la trayectoria (el más alto honor de la academia), a la jefa de Lucasfilm Kathleen Kennedy.