Brad Pitt conquista con su look jovial en La Mostra de Venecia

Venecia, Italia.- Brad Pitt regresó con gran energía a la industria cinematográfica luego de superar el duelo por su mediático divorcio de la también estrella de Hollywood, Angelina Jolie. El aclamado actor regresó al Festival de Cine de Venecia (también conocido como La Mostra de Venecia), uno de los festivales de cine más prestigiosos del mundo.

El actor estadounidense llegó al Festival de Cine de Venecia para la presentación de la nueva película que protagoniza, "Ad Astra", un thriller que sigue la vida de Roy McBride y una misión imposible. La cinta es dirigida por James Gray y ha sido escrita por en colaboración de Ethan Gross, pero Brad también se convirtió en productor, con el fin de añadir su toque personal a esta historia.

El ex esposo de Angelina Jolie ha conquistado La Mostra de Venecia no solo con su talento actoral, sino también con su look. A sus 55 años de edad se conserva como los buenos vinos, entre más añejos...

Bradd Pitt llegó a la ciudad de los canales con un atuendo relajado, fiel a su estilo, formado por una camiseta de manga corta, un pantalón fluido y una sobrecamisa; combinó su outfit con una boina y lentes de sol.

Brad Pitt a su llegada a La Mostra de Venecia. Foto: Ettore Ferrari / EFE

William Bradley Pitt (su nombre real) es unas de las celebs más esperadas en las red carpets y en el Festival de Cine de Venecia, es uno de sus invitados favoritos. Para la premiere de "Ad Astra" lució su lado más elegante y caballeroso con un esmoquin de Brioni, ligeramente más holgado que los últimos que ha llevado. La prensa italiana resalta que "lo del grooming y el pelo es, simplemente, otro nivel".

Brad Pitt es uno de los reyes de las alfombras rojas. Foto: Joel C. Ryan / AP

Brad Pitt participa como productor en la película "Ad Astra". Foto: Claudio Onorati / EFE

Otro de los looks que ha llamado la atención es el que usó en el photo call, donde al igual que con el primero, lo hace verse más jovial.

El actor de Hollywood se paseado por el festival de la manera más relajada. Foto: Ettore Ferrari / EFE

Brad Pitt comentó que él y el director James Gray, trataron de revisar la idea de masculinidad en la película "Ad Astra". “Tras haber crecido en una época en la que te enseñaban a ser fuerte y no mostrar tu debilidad, hay un cierto valor en eso, pero también una barrera que se crea negando esos dolores o esas cosas que te da pena revelar”.

"Creo que nos planteamos la pregunta de: ¿es una mejor definición para nosotros ser más abiertos al buscar una mejor relación con nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos y con nosotros mismos?".

Brad Pitt en el photo call del Festival de Cine de Venecia. Foto: Joel C. Ryan / AP

Esta película protagonizada por Brad Pitt, compite por el León de Oro junto con películas como “Joker” (“Guasón”) y “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”).