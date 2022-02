Brad Pitt reaviva guerra judicial contra Angelina Jolie; la demanda por vender mansión que compartían

México. Los exesposos Angelina Jolie y Brad Pitt se verán pronto nuevamente las caras en los tribunales, puesto que él acaba de demandarla por vender su parte de la mansión francesa que compartían.

El proceso de divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie ya se ha convertido en uno los más polémicos y complicados de la historia de Hollywood, y los problemas entre ambos se reavivan.

En varios portales de noticias se da a conocer esta tarde que Brad Pitt denunció a su ex mujer Angelina Jolie por haber vendido sin su consentimiento su parte en la finca francesa Château Miraval al empresario ruso Yuri Shefler.

Debido a lo anterior él entabló ya una denuncia en contra de Angelina, además ha expresado sentirse traicionado por ella, pues habían acordado que no venderían nunca ninguno de los dos su parte, sin antes consultarlo mutuamente, pero ella no cumplió.

Foto de EFE

Angelina y Brad se casaron en dicha finca durante 2014, tras haberla comprado en 2008 por un valor de unos 28,4 millones de dólares. Dicha finca se localiza en el pueblo de Correns, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, en el sureste de Francia.

La mansión tiene todas las comodidades, se informa en distintos portales de noticias, por ejemplo cuenta con 35 habitaciones, tiene exuberantes jardines con un foso, fuentes, acueductos, un estanque, una capilla y un fabuloso viñedo.

Angelina Jolie, de 46 años de edad, y Brad Pitt, de 58, tenían toda intención de criar a sus hijos allí y construir un negocio familiar de vinos.

En la demanda que Brad Pitt entabló en contra de Angelina y que ya presentó en los juzgados, explica él que su ex pareja vendió la parte de él sin avisarle, y ha denunciado también que, tras la transacción, ya no puede utilizar el château como vivienda privada y no puede controlar el negocio que él mismo creó.

En la denuncia se escribe que Angelina Jolie pretende adueñarse de ganancias que no ha obtenido y de la devolución de una inversión que no hizo, además Brad Pitt la acusa de querer infringirle daño de forma gratuita.

La pareja de famosos de Hollywood se separó durante 2019 y ha estado acudiendo a la corte por la custodia de sus hijos Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox y Maddox.