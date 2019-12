Brad Pitt recurrió a las drogas ante la presión mediática vivida

Aunque hoy en día sigue siendo uno de los actores favoritos de la industria cinematográfica, Brad Pitt tuvo su época dorada en los noventa. En una entrevista para The New York Times el ex esposo de Angelina Jolie confesó que por aquella década además de su vicio por el alcohol, lidió con su adicción a las drogas, como una escapatoria a la presión mediática que lo agobiaba al ser el actor del momento.

"Ha habido momentos en los que he visto fotos de mí mismo de hace años y he dicho, 'ese chico tiene buena pinta', pero en realidad no me sentía tan bien por dentro, me pasé la mayor parte de los noventa escondiéndome y fumando hierba", comentó Brad Pitt.

Brad Pitt no supo en un principio cómo enfrentar el ser el centro de atención. Foto: Sebastien Berda / AFP

Al estar cayendo en un hoyo sin fondo, el actor tomó a tiempo la decisión de llevar una vida más sociable que lo alejó de las drogas.

Me sentía incómodo con toda esa atención, llegué a un punto en el que estaba encarcelándome a mí mismo, ahora salgo a la calle y vivo mi vida y, en general, la gente es bastante agradable.

Sobre las mujeres con quienes se le ha relacionado tras su mediático divorcio con Angelina Jolie, el actor aseguró en la entrevista con The New York Times, que nunca hubo ningún romance. No me desvío del camino para evitar leer esas noticias, simplemente no las busco, no sé con cuántas mujeres habrán dicho que he salido durante los últimos dos o tres años, pero nada es verdad".