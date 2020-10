Brad Pitt termina su noviazgo con la modelo alemana Nicole Poturalski

México. El actor Brad Pitt, exesposo de otras actrices famosas como Nicole Kidman y Angelina Jolie, terminó su noviazgo con la modelo alemana Nicole Poturalski, se informa en distintos portales de noticias. El portal Page Six da a conocer que se terminó el romance entre Brad y Nicole.

Y es el mismo medio quien detalla que Brad Pitt y Nicole Poturalski llevaban ya varias semanas separados y que su relación en realidad no era tan formal como lo habían hecho creer, y que supuestamente las medidas de sanidad por la pandemia del covid-19 habrían hecho difícil su relación, puesto que ella vive en Alemania y él en Estados Unidos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nicole Poturalski. Foto de Instagram

Brad, quien tiene 56 años de edad y Nicole, de 27 años de edad, se conocieron en el 2019 en Berlín durante el estreno de la última película de Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Ambos fueron fotografiados juntos en Francia y en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La guapa modelo es madre soltera y ha sido portada de la edición alemana de ELLE, de Harper’s Bazaar y de Grazia, además se sabe que en el mundo de la moda es conocida como Nico Mary y ha trabajado con agencias internacionales de modelos como A Management, Official Models y NEXT Models.

Según dio a conocer Daily Mail, Nicole siempre quiso ser bióloga marina, pero cuando tenía 13 años de edad fue descubierta por un cazatalentos en Disneyland, París y la apoyó para darla a conocer como modelo, puesto que siempre fue muy bella.

Brad Pitt y algunos de sus romances conocidos

Tras su separación de Angelina Jolie, el romance de Brad con Nicole Poturalski es el primero que se le conoce oficialmente, aunque también se le ha visto con actitud cariñosa con su compañera de profesión Alia Shawkat, quien es 25 años más joven que él y es la protagonista de la serie Arrested Development.

Años atrás, Brad Bitt se ha relacionado sentimentalmente con Shalane McCall, con quien trabajó en la serie Dallas, en los años ochenta, después mantuvo una relación con Christina Applegate, conocida por su papel en la serie Matrimonio con hijos.

Angelina Jolie y Brad Pitt. Foto Instagram

Luego el actor salió también con la actriz Jill Schoel y posteriormente con Geena Davis, a quien conoció en el rodaje de la película Thelma&Louise, en 1991; después se le relacionó con la actriz británica Thandie Newton, con quien trabajó en la película Entrevista con el vampiro, en 1994.

Y uno de sus romances más famosos y sonados fue el que tuvo con la actriz Jennifer Aniston. Ambos viviero una gran historia de amor que terminó en boda en julio del año 2000.