Brad Pitt y James Gray asumen un gran riesgo con Ad Astra

Brad Pitt dio el primer paso con James Gray. En 1995, vio su ópera prima “Little Odessa” y decidió llamar al joven cineasta detrás del sombrío drama policíaco de Brooklyn. Desde entonces han estado hablando de películas, de la vida, de trabajar juntos. Pero tomó casi 25 años que las estrellas se alinearan para dar vida a una ambiciosa odisea espacial llamada “Ad Astra”, que se estrenó el pasado viernes en salas de cine.

“Es una película valiente”, dijo Brad Pitt el mes pasado. El actor de 55 años produce y protagoniza esta historia original sobre un astronauta que se aventura a salir casi completamente solo al espacio exterior, para investigar una turbación que podría estar relacionada con la desaparición de su padre. Es algo en lo que James Gray había pasado años trabajando.

El uso de Brad Pitt de la palabra “valiente” es apropiado, no sólo para describir el filme y su exploración de grandes temas como la masculinidad con el espacio como telón de fondo, sino del hecho de que exista en absoluto. No muchos estudios y compañías de producción destinan hoy en día más de 80 millones de dólares a una idea original. El que Plan B de Brad Pitt, New Regency y 20th Century Fox se hayan unido para hacer “Ad Astra” es, dijo el cineasta, “más que raro... un gran riesgo”.

Brad Pitt, sentado junto al director, agregó que “esa es la razón por la cual los estudios se han alejado de ellas. Son un gran riesgo: el costo, las copias, la publicidad. Por eso han tenido que hacer apuestas más seguras”.

En "Ad Astra", Brad Pitt interpreta a un astronauta llamado Roy McBride.

La industria ha cambiado tanto que James Gray duda que hoy podría hacer “Ad Astra”. Pero hace tres años ambos decidieron dar el salto con esta gran idea, de una épica ubicada en el futuro cercano que Gray califica como “ciencia-realidad-ficción”. El director estaba fascinado con el tipo de personalidad que requiere para viajar al espacio y con que Neil Armstrong, al volver de la misión del Apolo 11, sólo hablaba de hechos y de logística _ nada metafísico o contemplativo.

“Evasión”, expresó Brad Pitt. “Yo lo hago todo el tiempo”. No es que el actor no sea introspectivo con su trabajo. Dijo que le atraía la idea de la “noche oscura del alma: cuando uno se ve realmente obligado a abordar su ser y las cosas que carga y que probablemente entierra, como aflicciones innatas, arrepentimientos, esos dolores personales, y con suerte sale por el otro lado abrazando esas cosas de algún modo para sentirse completo”.

Tommy Lee Jones, James Gray y Brad Pitt. Foto: AP

Y su sobresaliente actuación es algo que los críticos y observadores de premios han notado, por encima de su aclamado trabajo de este año en “Once Upon a Time in Hollywood” (“Había una vez en Hollywood”) de Quentin Tarantino.

“Él es un actor fabuloso y no hay tantos actores fabulosos y carismáticos en el mundo”, comentó James Gray. El actor no está de acuerdo con su amigo, pero está feliz de continuar trabajando. “Creo mucho en ser creativo y querer ser creativo hasta el final, mientras me lo permitan”.

Parte de eso conlleva apoyar con su compañía productora proyectos originales ambiciosos. Algunos han funcionado y ganado premios Oscar y desatado una conversación cultural como “12 Years a Slave” (“12 años esclavo”) y “Moonlight” (“Luz de luna”) y otros no.

Plan B produjo el último filme de Gray, “The Lost City of Z” (“Z, la ciudad perdida”), una aventura de época sobre el explorador Percy Fawcett que no se exhibió en más de 1.000 cines ni recuperó su presupuesto de 30 millones de dólares.