Brad Pitt y Jennifer Aniston se vuelven a reencontrar durante video conferencia

Estados Unidos.- Jennifer Aniston y Brad Pitt se reunieron en línea para la lectura de mesa de Fast Times At Ridgemont High y las imágenes de la sesión se dieron a conocer el lunes.

Esta es la primera vez que los ex cónyuges se ven juntos desde que se saludaron entre bastidores en los premios Screen Actors Guild Awards en enero: él ganó por Once Upon A Time In Hollywood y ella se escapó por The Morning Show.

La belleza rubia de 50 años y la estrella de cine veterana de 56 años, que estuvieron casadas desde 2000 hasta 2005, estaban radiantes durante el evento de caridad que se transmitirá el 17 de septiembre.

Jennifer parecía mucho más joven de lo que era con su cabello rubio gastado mientras lucía un bronceado fresco con una blusa oscura sin mangas.

Brad tenía el cabello rubio más largo de lo habitual, una barba ligera y una blusa verde, ya que se parecía a su imagen desaliñada de su exitosa película Legends Of The Fall de 1995.

La ex pareja poderosa trabajó junta en 2001 en el episodio The One With The Rumor de la octava temporada de su exitosa serie de televisión Friends.

Aniston hizo aparición junto a los demás miembros del elenco.

Aniston y Pitt parecen haberse vuelto amigos desde que se separó de su segunda esposa, Angelina Jolie, en 2016.

El año pasado, Pitt hizo una aparición inesperada en la celebración del 50 aniversario de Aniston.

Aniston lo había invitado y, según los informes, los dos tuvieron una conversación significativa, aunque ella lo interrumpió para permitir que otros invitados pasaran tiempo con ella.

Brad Pitt durante la transmisión en vivo, con un look un poco desgastado.

Según los informes, actualmente está en un romance con la modelo Nicole Poturalski con quien ha estado pasando tiempo en Francia y Berlín.

También en la lectura en vivo de Fast Times estuvieron Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, John Legend y Ray Liotta.

El amigo de Pitt, Sean Penn, quien fue la estrella de FTARH, también estuvo en la pantalla. La película salió en 1982 y fue un clásico de culto instantáneo.