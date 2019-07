Brad Pitt y Leonardo DiCaprio dos iconos del cine juntos por primera vez

Érase una vez, no muy lejos de Hollywood, dos de las estrellas de cine más grandes del mundo hablaban de lo que es un desastre.

"¿Arruinando las líneas frente a todo el elenco y el equipo?", Dijo Leonardo DiCaprio. "Es ir a la escuela en la pesadilla de tu ropa interior".

"Es horrible", intervino Brad Pitt. "Cuando una escena no funciona. Cuando NO estás trabajando en una escena ... va más allá de no poder obtener las líneas. Allí hay 100 personas que están listas para seguir con su día y llegar a casa ".

DiCaprio no ha tenido que recurrir exactamente a sumergir su cabeza en agua helada después de una noche muy tardía y muy divertida, como lo hace su personaje de actor en "Once Upon a Time ... in Hollywood".

El elenco de la película reunido/AP

Pero Pitt? "Oh, he hecho eso", se rió.

Los dos actores, que se dispararon a la fama alrededor de la misma época hace más de un cuarto de siglo, se unieron por primera vez en una gran película para enfrentarse a su propia industria, su propia ciudad e incluso sus propios egos en un momento de Gran cambio - 1969 Hollywood. El viernes en todo el país, también los ha reunido con Quentin Tarantino.

Una vez conocida solo como "La película de Manson de Tarantino", la película en sí es algo muy diferente. Manson es un personaje, al igual que sus seguidores más notorios. Y, por supuesto, Sharon Tate también está representada y interpretada por Margot Robbie. Pero como con la mayoría de las películas de Tarantino, no es exactamente lo que piensas.

Los dos galanes de Hollywood posando en la foto/AP

"Lo mejor de lo que 1969 tuvo para ofrecerte el tipo de experiencia a través de Sharon", dijo Robbie.

Como ir a la Mansión Playboy con Mama Cass y salir a bailar toda la noche. O acércate a una sala de cine para ver tu última sesión matrimonial y obtener un boleto gratis porque estás en el póster.

"Ella representaba los brazos abiertos, las puertas abiertas como una política", agregó. "Después de 1969 y después de su muerte, las cosas cambiaron en Hollywood y la gente cerró sus puertas y cerró las puertas".

La luz y la oscuridad del inminente final de los años 60 son el telón de fondo de lo que de otra manera es un clásico de dos manos impulsado por estrellas. "Once Upon a Time ..." está inundado de nostalgia, la tradición del mundo del espectáculo (y los camafeos), la nostalgia y el ingenio de Tarantino que permite a DiCaprio, como un pasado su principal vaquero televisivo en un momento de mutilaciones de dudas, y Pitt, como Su dedicado stuntman, para hacer lo que mejor hacen: Charm.

Margot Robbie muy guapa también forma parte del filme/AP

"No creo que puedas actuar completamente de esa forma dinámica", dijo Pitt.

El cambio que tuvo lugar en Hollywood alrededor de 1969 dio lugar a muchas discusiones en el set de lo que estaba sucediendo en ese momento con la nueva tanda de cineastas que habían cambiado el establecimiento y habían dejado espacio para que Coppolas y los Scorseses entraran.

"La 'toma y espera'", dijo Pitt. "Al igual que, obtendremos la toma, pero estamos superando esta historia". Tarantino lo hace a menudo.

También hizo que todos reflexionaran sobre su propia industria en este momento, donde la transmisión está interrumpiendo las viejas formas pero una vez más marcando el comienzo de nuevas voces. Como productores, Pitt, DiCaprio y Robbie lo encuentran emocionante.

Los dos actores junto a Al Pacino/AP

"Lo increíble es esta gran cantidad de talento, desde escritores hasta directores y actores que ahora tienen oportunidades. Es bastante extraordinario ", dijo Pitt. "Ves que no somos tan especiales".

DiCaprio está incluso un poco celoso de ver algunas "ideas fuera de la caja" y "una narración realmente absurda" que intentó y no logró concretar hace solo una década, no solo se está financiando, sino también con una alta calidad.

"Hay muchas más oportunidades", agregó Robbie. "Estoy muy agradecido de estar desempeñando papeles en este día y edad que quizás cuando Sharon lo fue".

Pero no se les escapa que todos ellos están promocionando una "pieza de arte de gran presupuesto como esta", como lo llamó DiCaprio, de uno de los principales estudios cuyo futuro dependerá de que la gente vaya a ver películas como " Once Upon a Time ... ”en un cine.

"Esperemos que se convierta en una experiencia de concierto", dijo DiCaprio. "La gente quiere reunirse el viernes por la noche y sentir la energía de la multitud y la emoción de una película que sale y que han estado anticipando en lugar del aislamiento de estar en casa". Esperemos que no se pierda en la salsa, porque es la mitad de la diversión, ¿no? "

El filme también tendrán un poco de humor/AP

"Once Upon a Time ..." es la novena película de Tarantino y, según él, su segunda hasta el final.

Pitt y DiCaprio también le creen.

"Siempre me lo imaginé como su pequeña caja que quiere colgar en la pared y eso es todo", dijo DiCaprio. “Eso completa la experiencia cinematográfica de Tarantino, ya sabes”.

"El Tarantino 10", agregó Pitt.

Al igual que en muchos proyectos de Tarantino, "Once Upon a Time ..." ha estado en el centro de algunas discusiones públicas acaloradas, incluida la moralidad de hacer una película sobre Tate y Manson, y el casting de Emile Hirsch, quien en 2015 se declaró culpable de agredir a una ejecutiva de un estudio en Sundance.

Luego hubo un momento de tensión en la conferencia de prensa del Festival de Cine de Cannes, donde un reportero preguntó por qué el personaje de Robbie tiene tan pocas líneas y Tarantino respondió de manera cortante que rechazó la hipótesis.

Tarantino se negó a ser entrevistado para este artículo. Pero su respuesta tocó un nervio culturalmente.

"Es un cineasta increíblemente único", dijo DiCaprio. "Y cualquiera que sea la elección que tome, es uno de esos raros cineastas en esta industria que ha retenido el derecho a decir: 'Esta es una obra de arte que le daré al mundo. Y esto es lo que representa este personaje, y esto es lo que representa este personaje. Y es mi trabajo ". Es por eso que siempre queremos trabajar con alguien así".

Está claro que sus actores le tienen miedo y lo que él trae a su forma de arte. Es el tipo de admiración que puede provocar que dos verdaderas estrellas de cine hablen como fanáticos.

"¿Sabes que tiene un corte de cuatro horas de esto?", Dijo Pitt con entusiasmo.

"Sí", respondió DiCaprio. "Todavía estoy esperando a ver el corte de cuatro horas de 'Django'".

Más noticias