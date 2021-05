Brad Pitt y la cantante Andra Day estarían de romance; "coquetearon en los Óscar", revela fuente

México. El actor Brad Pitt y la cantante Andra Day estarían iniciando un romance, revelan en distintos portales de noticias, el cual habría iniciado durante la ceremonia pasada de los premios Óscar.

Brad Pitt, de 57 años y Andra, de 36, habrían sido vistos coqueteándose durante la última ceremonia de los premios Óscar, dijo una fuente a The Mirror este fin de semana.

Andra ha estado en el radar de Brad durante un tiempo", dice la fuente y además él habría quedado deslumbrado con la belleza de la cantante.

Estaban coqueteando entre bastidores y se cree que intercambiaron números. Varios amigos de Brad han dicho que él y Andra harían bonita pareja”, señala la fuente al mismo medio.

Andra Day se hizo famosa con el lanzamiento de su álbum de R&B de 2015, Cheers To The Fall, pero recientemente se la conoce por su trabajo en la pantalla grande por la película The United States Vs. Billie Holiday.

Pitt ha destacado internacionalmente como actor, modelo y productor de cine, y ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Óscar; ganando dicho premio como productor en 2013 y como mejor actor de reparto en 20203.

Entrevista con el vampiro, Leyendas de pasión, Ocean's Eleven, Señor y Señora Smith, ¿Conoces a Joe Black? y Guerra Z son solamente algunas de las muchas películas que ha protagonizado con éxito.

Foto de Instagram

