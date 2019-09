Brad Pitt y su forma de ver las estrellas con Ad Astra

En 1995, vio el debut de Gray "Little Odessa" y decidió llamar al joven cineasta detrás del sombrío drama criminal de Brooklyn. Han estado hablando desde entonces: sobre películas, la vida y trabajar juntos. Pero tomaría casi 25 años para que las estrellas finalmente se alineen, apropiadamente, para una odisea espacial ambiciosa y original llamada "Ad Astra" que se estrena en los cines en todo el país el viernes.

"Es una película valiente", dijo Pitt el mes pasado. El hombre de 55 años produjo y protagonizó la historia sobre un astronauta que se aventura casi por completo solo en los confines del espacio para investigar una perturbación que puede estar relacionada con su padre desaparecido. Es algo en lo que Gray había estado trabajando durante años.

La elección de Pitt de la palabra "valiente" es apropiada, no solo como una descripción de la película y su exploración de grandes temas como la masculinidad con el gran lienzo del espacio como telón de fondo, sino al hablar del hecho de que existe. Ya no muchos estudios y compañías de producción están entregando más de $ 80 millones para ideas originales. Gray dijo que el plan B, New Regency y 20th Century Fox se unieron para hacer realidad "Ad Astra", dijo, "Más allá de lo raro ... Es un gran riesgo".

Brad Pitt junto con la producción de la película/AP

Pitt, sentado al lado de su director, intervino: "Es por eso que los estudios se han alejado de ellos. Son una gran apuesta: el costo, las impresiones y la publicidad. Es por eso que tienen que hacer apuestas más seguras ".

El negocio ha cambiado tanto que Gray duda que "Ad Astra" se haga hoy. Pero hace tres años, los dos decidieron dar un salto en esta gran idea para hacer un set épico en un futuro cercano que a Gray le gusta llamar "ciencia-realidad-ficción". Gray estaba fascinado por el tipo de personalidad que se requiere para los viajes espaciales. y que Neil Armstrong, al regresar a la Tierra de la misión Apolo 11, solo habló sobre la logística y los hechos, nada metafísico o contemplativo.

"Desviación", dijo Pitt. "Lo hago todo el tiempo."

No es que Pitt no sea introspectivo sobre su trabajo. Dijo que se sintió atraído por la idea de la "noche oscura del alma". Cuando uno se ve realmente obligado a dirigirse a sí mismo y a las cosas que llevamos, y muy probablemente enterrar, penas congénitas, arrepentimientos, esos dolores personales y salir del otro lado, con suerte, abrazarlos es la forma de volverse completo ".

"También era algo en mi mente", dijo Pitt.

Y su actuación es destacada que los críticos y observadores de premios han tomado nota, además de su aclamado trabajo a principios de este verano en "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino.

"Es un actor fabuloso", dijo Gray. "Y no hay tantos actores fabulosos con mucho carisma en el mundo".

Pitt no está de acuerdo con su amigo, pero está feliz de seguir trabajando.

"Creo firmemente en ser creativo y quiero ser creativo hasta que todo esté dicho y hecho, hasta que alguien me desconecte", dijo Pitt.

Parte de eso implica poner el peso de su compañía de producción detrás de proyectos ambiciosos y originales, algunos de los cuales funcionan y luego ganan los Oscar y dirigen la conversación cultural ("12 años como esclavo", "Moonlight"), y otros que no . Plan B produjo la última película de Gray, "La ciudad perdida de Z", una película de aventuras de época sobre el explorador Percy Fawcett, que nunca se proyectó en más de 1,000 teatros, ni devolvió su presupuesto de producción de $ 30 millones.

"Ad Astra" ya ha visto un poco de turbulencia antes de su lanzamiento. Fue una de las películas de Fox que Disney está lanzando ahora después de que adquirió el estudio rival, lo que provocó que la fecha de lanzamiento de "Ad Astra" cambiara varias veces.

"Es como preocuparse por la alineación de los planetas. Ya pasó tu calificación salarial ", dijo Gray, que estaba terminando la película cuando el acuerdo estaba sucediendo. “¿Estaba preocupado? No, porque no puedo hacer nada al respecto. Solo pensé: "Bueno, eso es raro". Pero diré en un pequeño respeto que no estoy de acuerdo con Brad en esto. Creo que una compañía que controla el 40% del mercado teatral en el mundo es una propuesta peligrosa. Eso es casi un monopolio. Entonces, en la medida en que eso signifique menos películas, menos oportunidades de hacer este tipo de películas, eso es motivo de cierta preocupación ".

Pitt también ha estado haciendo grandes preguntas como si "la película como una forma de arte va a durar" cuando los dos comienzan a reflexionar sobre si tienen el mismo poder de permanencia hoy.

"Si te digo" voy a hacerle una oferta que no puede rechazar ", sabes lo que acabo de hacer, ¿verdad?", Preguntó Gray. "¿Puedes citarme una línea de" Avatar "?"

¿La respuesta de Pitt? Él ama a "Avatar".

Pero Gray tiene un argumento más amplio: "Es visualmente espectacular, pero es una forma diferente del medio. Y si perdemos "voy a hacerle una oferta que no puede rechazar", entonces perderemos algo grande ".

En este punto, Pitt se había acercado a la enorme ventana de la habitación y estaba tomando fotos de la playa y el agua cuando comenzó a reírse para sí mismo. Dijo que estaba pensando en las citas duraderas que surgieron de su propia carrera y escuchó algunas, como "¿Qué hay en la caja?" De "Siete" y "No me condescien, de" True Romance ".

Nada, concluyó, tenía el peso de la línea de Marlon Brando de "El Padrino".

"Bueno, ya sabes lo que dijo Francois Truffaut", preguntó Gray. "Dijo que el cine tiene que ser en parte verdad, en parte espectáculo".

Pitt hizo una pausa y lo pensó: "Ahora tenemos todo espectáculo o toda la verdad".

La esperanza es que "Ad Astra" sea un poco de ambos.