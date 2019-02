Bradley Cooper y la razón por la que siente vergüenza de los Oscar

Bradley Cooper se sintió avergonzado por no haber logrado una nominación como Mejor Director en los Óscares por su película Nace una Estrella, reportó Page Six.



"Estaba en una cafetería en la ciudad de Nueva York y miré mi teléfono y Nicole (Caruso, su publicista) me felicitó y dijo por qué nos habían nominado", contó el cineasta en el podcast Oprah's SuperSoul Conversations.

Ni siquiera me dieron las malas noticias. Me sentí avergonzado porque creí que no había hecho bien mi trabajo.