Brandon Flynn y Sam Smith afirman romance con tierna foto

Aunque los primeros rumores sobre su romance surgieron el pasado mes de octubre y, desde entonces, ninguno de los dos ha tratado de ocultar lo evidente ante sus seguidores o en relación con la presencia constante de fotógrafos a su alrededor, hasta ahora el cantante Sam Smith y el actor Brandon Flynn no habían tomado personalmente la iniciativa a la hora de despejar cualquier duda, que pudiera haber surgido en relación con lo sólido de su historia de amor.

Sin embargo, la llegada de la temporada navideña parece haber puesto definitivamente fin a la discreción con la que los dos enamorados querían mantener su romance y en consecuencia, ambos han querido celebrar el amor que se profesan con una enternecedora imagen publicada en las redes sociales del actor de 13 Reasons Why.

Puede que esta sea la primera foto oficial de los dos enamorados, una que muestra la buena química que existe entre ellos y su sentido del humor compartido, pero lo cierto es que el intérprete británico ya reveló en su momento que su corazón volvía a estar ocupado y eso sí, sin mencionar nombres, que estaba experimentando todas las bondades de las primeras semanas de relación, sin duda las más románticas.

"No, ya no lo estoy. Y es una locura. Resulta raro lanzar este disco y no estar soltero. Porque cuando estrené 'In the Lonely Hour', sí me sentía solo. Y ahora estoy cantando canciones sobre otro hombre. Estoy feliz, pero es un poco extraño", reconocía a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.