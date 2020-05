Brandon Peniche anuncia en Venga la Alegría nuevo embarazo de Kristal Cid

En el programa "Venga la Alegría" se sembró la duda en los televidentes, con respecto a quién de los conductores del matutino de TV Azteca, la cigüeña los visitaría en unos meses. Muchos llegaron a pensar que Cynthia Rodríguez anunciaría su primer embarazo, fruto de su noviazgo con el cantante Carlos Rivera.

Sin embargo, todo este misterio se trataba de Brandon Peniche, quien dio a conocer el segundo embarazo de su esposa Kristal Silva, hija de la actriz Sharis Cid. "Pues sí, la verdad ya teníamos muchas ganas de decirles. Obviamente teníamos que esperar este tiempo, Kris y yo vamos a ser papás otra vez", comentó el conductor de televisión en la emisión de hoy miércoles de "Venga la Alegría".

Asimismo en su cuenta de Instagram, Brandon Peniche manifestó ante esta bella noticia: "te elegí a ti por que me haces feliz, por que puedo contartelo todo, por que me haces sentir lo que ninguna otra. Por que sabes todo de mi y aun así me aceptas. Por que al terminar el día eres tu con quien quiero compartir mi cama y al amanecer es tu cara la que quiero ver".

Gracias por está, mi segunda sorpresa mas increíble en la vida por qué la primera fue Alessia. Te amo tanto Kristal y amo la familia que estamos formando. Papás por segunda vez.

Kristal Cid espera con ansias a la cigüeña

Por su parte, la esposa de Brandon Peniche manifestó en sus redes sociales: "porque siempre te planeamos y desde antes que nos eligieras ya te imaginábamos, porque llegas a complementar una familia que está feliz y ansiosa por conocerte, que te va a amar por siempre y que va a hacer todo para que seas muy feliz".

Bienvenid@ a la familia bebesit@ Alessia, papá y mamá te aman y te esperan con mucha emoción.

