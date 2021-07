Brandon Peniche se despide del programa Venga la Alegría, dice por qué lo deja y lo que hará

México. El actor y conductor de televisión Brandon Peniche se despidió del program Venga la Alegría, donde estuvo alrededor de tres años, y es en Instagram donce escribe por qué lo deja y también lo que hará profesionalmente hablando.

Me voy a buscar mi sueño”, señala Brandon en parte del mensaje que coloca en sus redes sociales para referirse al por qué decidió cerrar su ciclo profesional en Venga la Alegría.

Peniche, hijo del primer actor mexicano Arturo Peniche, colocó en Instagram varias fotografías en las que aparece al lado de sus compañeros de Venga la Alegría y les agradece por la oportunidad de haberlo recibido en su equipo de trabajo.

Foto de Instagram

Soy bendecido por haber tenido como jefes a personas que adoro y admiro profundamente, que me apoyan e impulsan en todo momento pero sobretodo, estoy agradecido con la vida, por estos casi 3 años de alegrías, aprendizajes y retos”, escribe el actor.

Y sobre el motivo por el cual dejó de formar parte del programa de Televisión Azteca, Brandon deja en claro que no se va por problemos u otros motivos, sino que es porque va en busca de realizar otros sueños profesionales.

A todas las personas que se preguntan por qué me fui, les digo: Nunca hay que tener miedo de seguir tus sueños, arriésgate, la vida es muy corta y no te va a esperar. Me voy a buscar mi sueño."