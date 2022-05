Brasil, México y Chile, triunfadores en los Premios Quirino

La Laguna (Tenerife). La organización de la quinta edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana ha dado a conocer su palmarés, en el que producciones de Brasil, México y Chile han copado los premios principales.

'Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente', 'Sustos ocultos de Frankelda' y 'Bestia' han sido las ganadoras de los premios al mejor largometraje, serie y cortometraje, respectivamente, en una gala celebrada este sábado en el Teatro Leal de La Laguna, Tenerife, y retransmitida en directo para todo el mundo.

Las tres obras, realizadas en 'stop-motion', lo que confirma el auge de esta técnica de animación en Iberoamérica, están protagonizadas por personajes tan diversos como un antihéroe punk, una escritora fantasma y una agente de la policía secreta durante la dictadura militar en Chile.

'Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente', ópera prima del director brasileño César Cabral, combina elementos del cine documental y la ficción.

Es una road-movie postapocalíptica protagonizada por Bob Cuspe, mítico personaje de la cultura underground del Brasil de los 80 del siglo pasado creado por el historietista Angeli.

Producida por Coala Filmes, la película también fue reconocida con el galardón al Mejor Diseño de Sonido y Música Original.

La mexicana 'Sustos ocultos de Frankelda' es una serie de terror apta para público infantil y protagonizada por Frankelda, una misteriosa escritora fantasma que busca convertirse en la autora de terror más conocida de la historia con la ayuda de un libro encantado.

Los mexicanos Arturo y Roy Ambroz, creadores de la serie de animación "Sustos ocultos de Frankelda", recibern galardón de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana. Foto de

EFE

Dirigida por Roy y Arturo Ambriz, la serie, cuya primera temporada fue estrenada en la plataforma de streaming HBO Max, recibió también el Premio Quirino al Mejor Diseño de Animación.

Mientras, 'Bestia' se adentra en la psique de una agente de la policía secreta durante la dictadura militar en Chile.

Dirigido por Hugo Covarrubias e inspirado en hechos reales, el corto, que este año estuvo nominado al Oscar, recibió también el Premio Quirino al Mejor Desarrollo Visual.

El español 'Las moscas solo viven un día' de Mauro Luis López (Máster en Animación UPV, Valencia) se alzó con el premio a Mejor Cortometraje de Escuela, una categoría que premia a los talentos emergentes de la animación iberoamericana.

Además, la chilena '#NormasdeGéneroBinaria: Niñas', realizada por Bernardita Ojeda en codirección con Cristián Freire, fue galardonada como Mejor Obra de Encargo, y 'Greak: Memories of Azur', coproducción entre México, Argentina, Ecuador y Venezuela desarrollada por Navegante Entertainment, recogió el premio a Mejor Animación de Videojuego.

Los ganadores fueron elegidos por un jurado integrado por Sebastian Debertin (KiKA, Alemania), Magdiela Hermida Duhamel (LatinX in Animation, Estados Unidos), Zofia Jaroszuk (Animoon, Polonia), Kenneth Ladekjær (Sun Creature Studio, Dinamarca) y Hernán La Greca (director creativo y desarrollador de contenido, Estados Unidos).

Patrocinados por el Cabildo de Tenerife a través de la Tenerife Film Commission, los Premios Quirino ratifican con esta nueva edición su relevancia en la construcción de un espacio común para la animación de los 23 países de esta región conformada por los países de América Latina, España y Portugal.

Los premios fueron bautizados en honor al creador del primer largometraje de animación de la historia, el italo-argentino Quirino Cristiani, que en 1917 dirigió 'El Apóstol'.

Se trata de una producción argentina en la que se utilizaron 58.000 dibujos hechos a manos y rodados en 35 milímetros.

Palmarés de los Premios Quirino 2022:

-Premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano: 'Bob Cuspe - Nós Não Gostamos De Gente', dirigida por Cesar Cabral. Producida por Coala Filmes, Cup Filmes (Brasil).

-Premio Quirino a la Mejor Serie de Animación Iberoamericana: 'Sustos Ocultos de Frankelda - Temporada 1', dirigida por Roy Ambriz & Arturo Ambriz. Producida por Cinema Fantasma (México).

-Premio Quirino al Mejor Cortometraje de Animación Iberoamericano: 'Bestia', dirigida por Hugo Covarrubias. Producida por Trebol 3 Producciones, coproducción con Maleza Estudio (Chile).

-Premio Quirino al Mejor Cortometraje de Escuela de Animación Iberoamericano: 'Las moscas solo viven un día', dirigida por Mauro Luis López. Máster en Animación UPV (España).

-Premio Quirino a la Mejor Animación Iberoamericana de Encargo: '#normadegénerobinaria: Niñas', dirigida por Bernardita Ojeda & Cristián Freire. Producida por Pájaro (Chile).

-Premio Quirino a la Mejor Animación Iberoamericana de Videojuego: 'Greak: Memories of Azur'. Desarrollada por Navegante Entertainment (México, coproducción con Argentina, Ecuador, Venezuela).

-Premio Quirino al Mejor Desarrollo Visual de Obra de Animación Iberoamericana: 'Bestia'. Producida por Trébol 3 Producciones, coproducción con Maleza Estudio (Chile).

Te recomendamos leer:

-Premio Quirino al Mejor Diseño de Animación de Obra de Animación Iberoamericana: 'Sustos Ocultos De Frankelda - Temporada 1'. Producida por Cinema Fantasma (México).

-Premio Quirino al Mejor Diseño de Sonido y Música Original de Obra de Animación Iberoamericana: 'Bob Cuspe - Nós Não Gostamos De Gente'. Produzida por Coala Filmes, Cup Filmes (Brasil).