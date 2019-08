Brenda Kellerman agradece a Dios por tomar a Dante como su ángel

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman vivieron hace dos semanas el dolor que ningún padre quiere experimentar, la muerte de un hijo. El pequeño Dante falleció a causa de la meningitis que lo atacó desde su nacimiento. Cuando se llevó a cabo el último adió del bebé la actriz mostró gran fortaleza, dándole mucho apoyo al padre de sus hijos.

Brenda Kellerman recibió críticas en redes sociales por sonreír en varias ocasiones durante la misa de su mellizo Dante. Una vez más la también modelo costarricense habló sobre esto: “yo sonrío porque mi bebé está sonriendo en el cielo, él está feliz, no le duele nada. Por primera vez no le duele. Sufrió mucho y le doy gracias a Dios que ya mi bebé bello esté en paz”.

Prefiero darle las gracias por tomar a mi hijo como uno de sus angelitos, no todos tienen ese privilegio.

Brenda Kellerman resaltó que la fe la mantiene de pie: “Dios es grande y es el único que puede ayudarte a salir de un dolor, por eso no me suelto de él, porque sé que él es el que toma el control de mi dolor y me ayuda a salir adelante cada día”.

Hace unos días Ferdinando Valencia publicó un triste video en su canal de YouTube Famigovios, que tituló "ADIÓS...en el nombre sea de DIOS". En dicho video muestra cómo fueron los últimos días de vida de su mellizo Dante.

Uno de los momentos más desgarradores fue cuando el actor menciona entre lágrimas que él y Brenda Kellerman tuvieron que firmar un documento donde autorizaban la amputación de un piecito de Dante. Esto ocurrió el pasado jueves 1 de agosto, dos días antes de su muerte. "Queremos que las personas que están ahí y que están escuchando un poco de esto, nos negamos a pensar que todo esto es en vano".