Brenda Kellerman celebra el cumple mes de sus hijos Dante y Tadeo

Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia tienen un hermoso angelito llamado Dante, quien desde el cielo los cuida, así como a su hermanito Tadeo. La vida de esta querida familia debe continuar, acompañados del alegre recuerdo de su bebé. La actriz costarricense celebró el cumple mes de sus mellizos, mencionando que en el cielo los ángeles tienen fiesta, al igual que acá en la tierra.

"Que rápido, ya mis enanos bellos cumplen 4 meses, que belleza, felicidades al cielo porque hoy tiene una fiestota y acá en la tierra la tenemos nosotros, ángel Dante y baby Tadeo, cumple mes, bendición, nuestros mellizos", escribió en su publicación la también modelo Brenda Kellerman.

Estas bellas palabras de Brenda Kellerman, están acompañadas por una ilustración realizada por su hermano Yeyito Kellerman.

El pequeño Dante, con tan solo tres meses de vida, murió el pasado sábado 3 de agosto luego de permanecer por varias semanas hospitalizado en Guadalajara, Jalisco. El mellizo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman falleció tras un cuadro de meningitis, que le ocasionó otros problemas de salud.

Hace unos días el actor Ferdinando Valencia compartió una imagen en su cuenta de Instagram que emanaba muchos sentimientos encontrados. En dicha foto mostró que en un lugar especial en su hogar, se encuentran las cenizas de su hijo Dante. La pequeña urna esta rodeada de imagenes religiosas y en lo alto, se encuentra una fotografía de Dante junto a su hermanito Tadeo.

"Altar, nuestros mellizos en casa, juntitos mejor, paz", escribió Ferdinando en su post, donde sus seguidores le dejaron muchos mensajes de apoyo y solidaridad en estos momentos difíciles.

Anteriormente Brenda Kellerman recibió críticas en redes sociales por sonreír en varias ocasiones durante la misa de su mellizo Dante. En sus redes sociales comentó: “yo sonrío porque mi bebé está sonriendo en el cielo, él está feliz, no le duele nada. Por primera vez no le duele. Sufrió mucho y le doy gracias a Dios que ya mi bebé bello esté en paz”.

Prefiero darle las gracias por tomar a mi hijo como uno de sus angelitos, no todos tienen ese privilegio.

Brenda Kellerman resaltó que la fe la mantiene de pie: “Dios es grande y es el único que puede ayudarte a salir de un dolor, por eso no me suelto de él, porque sé que él es el que toma el control de mi dolor y me ayuda a salir adelante cada día”.