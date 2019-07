Brenda Kellerman comparte triste felicitación para sus mellizos

Brenda Kellerman compartió una fotografía acompañado de un mensaje en su cuenta de Instagram lleno de sentimientos encontrados. Sus mellizos Tadeo y Dante cumplen tres meses de nacidos; lo que podía ser una celebración se ve opacada por la deliciada salud de uno de los bebés, quien lucha por su vida en un hospital en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La pareja sentimental del también actor Ferdinando Valencia escribió: "hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital. Todos los Días le pido a Dios que me de mucha fuerza por que a veces siento que la estoy perdiendo. Dios es el único que sabe que va a pasar, te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad".

Feliz cumple meses mi enanos bellos, los amo con todo el corazón y siempre trataré de estar fuerte para ustedes.

El pequeño Dante permanece hospitalizado a causa de una meningitis bacteriana. En una entrevista con el programa Un Nuevo Día Ferdinando Valencia comentó que su bebé presenta al día de hoy hidrocefalia, problemas respiratorios, neumonía, insuficiencia cardíaca y renal. Con lágrimas en sus ojos señaló temer la muerte de Dante.

No solo hemos pensado, hemos vivido por meses con esa sensación, cuando reconoces que no puedes con esa idea y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él.

El actor resaltó que la meningitis ya le provocó a su mellizo un daño irreversible; de acuerdo con unos estudios recientes hay un daño muy considerable en su cabecita. "Es un niño que día y noche va a requerir de medicamentos especiales, observaciones, estímulos, ejercicios".

En un nuevo video en su canal de YouTube, el actor habla sobe la "semana agridulce" que han tenido tanto él como Brenda Kellerman ante la situación de su bebé; compartió nuevos detalles de la salud de su bebé, donde informó lamentablemente de una nueva complicación.

Aunque Dante ha tenido algunas mejoras en su salud, ahora enfrenta otra complicación: “las cosas van mucho mejor, nada más tenemos pendiente por un piecito que trae un poco delicado. Una parte del manejo está dentro de las posibilidades, así lo entendemos nosotros, un coágulo se le fue a una pierna donde le estaban dando el tratamiento y luego se le empezó a necrosar, entonces tiene ahí un porcentaje de riesgo; no quiero hablar de posibilidades porque son fuertes”, comentó.