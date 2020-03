Brenda Kellerman enternece con su mensaje en memoria de Dante

Brenda Kellerman compartió con todos sus seguidores en Instagram un muy lindo mensaje en memoria de su mellizo Dante, quien murió el pasado 3 de agosto de 2019. Junto a una ilustración realizada por su hermano Yeyito Kellerman, la pareja sentimental del actor Ferdinando Valencia comentó, "gracias Dios por este ángel tan hermoso, ya son 7 meses mi enano, te extrañamos mucho".

No me he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, no he muerto, aún que mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir.