Brenda Kellerman explota tras ser criticada en funeral de su hijo

Brenda Kellerman pareja de Ferdinando Valencia se encuentra atravesando por un duelo my doloroso pues como todos saben hace unos días falleció su hijo Dante, quien estuvo varios días internado en un hospital debido a una meningitis que le arrebató la vida.

Ahora la conductora publicó una pintura de su pequeño hecha por un artista la cual iba acompañada de un fuerte mensaje de luz y esperanza con el cual se defendió de todas aquellas personas que la criticaron debido a la postura que mostró en la iglesia donde se despidió de su hijo.

"Mi ángel Hermoso te doy las gracias por Darme La Paz q te pedí antes de partir, mucha gente escribe cosas como parece que no me importa, porque salgo sonriendo y muchas cosas más Mi Dante tu si sabes porque y Dios también en serio gracias gracias por dejar a tu mami con tanta fuerza y paz te amare por siempre y Dios gracias por escoger a mi bebé como tu angelito nunca perderé esa fe q tuve BENDICIONES PARA TODOS Y MÁS PARA LA GENTE QUE ESCRIBE COSAS FEAS...", dice el texto de Brenda.

Y es que como pocos sabrán Brenda fue criticada desde su forma de vestir en la misa de cuerpo presente hasta la reacción que mostró en la iglesia, pero de inmediato amigos y familiares la defendieron donde explicaron que cada quien lleva el luto de diferentes maneras.

Una de las personas que explotó en contra de los detractores de Brenda, fue Inés Gómez Mont quien apoyo a su amiga en Instagram y arremetió contra aquellos que no respetan el dolor ajeno.

El mensaje de Inés Gómez Mont/captura de pantalla

"Amiga la gente es tan cruel, no puedo creer que en estos momentos puedan atreverse a juzgar!! Gente sin corazón, sin sentimientos, y gente mala!!! Eres y son unos guerreros!!! No leas y no le des el más mínimo valor a algún comentario negativo!!!...", dice el comentario de Inés Gómez.

Cabe mencionar que los padres de Dante velaron todos los días por su salud y es que nunca se despegaron del hospital, pues esperaban cualquier noticia de los doctores que se encargaron del bebé quien causó furor en redes sociales por su lucha contra la enfermedad.

