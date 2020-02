Brenda Kellerman pide a todos respeto por su apariencia física

Brenda Kellerman hizo uso de sus redes sociales para hacer un llamado al respeto; la pareja sentimental del actor Ferdinando Valencia recibe constantemente críticas por su apariencia física; la modelo originaria de Costa Rica mencionó que mucho de estos comentarios negativos han llegado a ser muy ofensivos.

"Yo me pongo a leer mis mensajes privados y los comentarios que están en mis fotos y casi siempre los comentarios feos son de una mujer, sea crítica o lo que sea, es siempre de una mujer, es muy difícil que sean de un hombre", manifestó Brenda Kellerman.

Pidió a todos los usuarios de redes sociales respetar su manera de ser y en especial, su apariencia, "yo tengo mi cabello chino, a mí me encanta mi cabello así, si no quisiera ser negra, me hubiera hecho güera, pero si así soy es porque me gusta ser así, no a todo el mundo le tiene que gustar mi look, pero tenemos que aprender a respetar, me imagino que en sus casas les enseñaron qué es el respeto".

El respeto debe empezar por nosotras mismas.

"Tenemos una plataforma, una aplicación en la que tú crees que porque somos figuras públicas puedes llegar y criticar y decir lo que sea, no, la verdad no es así, todo mundo es diferente y tenemos que apreciar a la gente como es, si nosotras, mujeres, nos amamos y respetamos, todo mundo nos va a respetar, los hombres nos van a respetar, tenemos que amarnos entre nosotras, así que ya dejen los malos comentarios. A mí no me duele ni me siente tu comentario negativo, pero sí les respondo porque a veces siento que necesitan que uno les responda; puede ser que esa persona se sienta sola, necesita que alguien la pele, entonces a veces les pongo cosas bonitas, nunca les pongo groserías, pero tenemos que respetarnos entre nosotras".