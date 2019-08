Brenda Kellerman y su triste mensaje por la muerte de Dante

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman viven el momento más doloroso de sus vidas, su mellizo Dante murió. Desde principios del pasado mes de junio el bebé fue hospitalizado de emergencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco donde permaneció hasta el momento de su lamentable deceso.

Dante, quien acababa de cumplir tres meses de edad, murió tras un cuadro de meningitis que le causó otros problemas de salud, como una hidrocefalia, un derrame cerebral y una neumonía. En sus respectivas cuentas de Instagram sus papis han compartido unas palabras que han hecho llorar a sus seguidores, y no es para menos.

"Y mientras te vas, te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí. Adiós Dante, adiós mi amor", comentó el actor Ferdinando Valencia junto a una fotografía donde le da un beso en la frente a su hermoso bebé.

Sin duda algunas han sido las palabras de Brenda Kellerman las que han dejado un nudo en la garganta.

8 meses en mi vientre, 100 días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón. Te amo Dante, adiós mi Dante.

Solo una madre que ha vivido este duro momento, sabe los sentimientos que se encuentran en su alma y corazón.

El pasado 24 de julio, la modelo y actriz costarricense, publicada una triste felicitación para sus mellizos Tadeo y Dante, al cumplir tres meses de edad. "Hoy 24 de julio mis enanos hermosos cumplen 3 meses y cómo me duele no poder estar juntos y saber que mi Dante ahorita está solito en un hospital. Todos los Días le pido a Dios que me de mucha fuerza por que a veces siento que la estoy perdiendo".

Dios es el único que sabe que va a pasar, te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad.

Unas horas antes de la muerte del bebé, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman solicitaron con urgencia donadores de sangre en Guadalajara, Jalisco.

A través de su canal de YouTube, el actor Ferdinando Valencia daba a conocer cómo seguía su bebé. “Los doctores dicen que Dante, si sale adelante, va a ser un milagro”, expresaba entre lágrimas a principios de julio.

En aquel entonces compartió una valiosa reflexión ante los problemas de salud de su mellizo: “si alguna vez creímos que teníamos poder, que estábamos creciendo, que estábamos ganando, que estábamos siendo mejores en la vida de acuerdo a nuestros viejos conceptos, hoy nos damos cuenta que la realidad de las cosas cuando se llega a momentos como estos, que nos muestran lo que somos, es que no tenemos nada".