Brenda Zambrabo por miedo y salud se retira los implantes; uno estaba roto

Brenda Zambrano de 28 años de edad se está uniendo al movimiento de chicas naturales y es que se acaba de retirar los implantes de su pecho por diversas razones, aunque la principal fue por su salud.

Y es que Brenda Zambrano no quería tener problemas a futuro, por lo cual decidió quitarse los implantes pues sabía muy bien que estos podrían traerle consecuencias es por eso que tomó esa decisión.

Incluso la ex integrante de Acapulco Shore compartió una foto de como se miraban sus implantes y uno de ellos al parecer estaba dañado, pues explicó por qué uno se miraba manchado, mientras que el otro intacto.

Le dije adiós a mis implantes, gracias a Dios estoy bien y súper feliz de ya estar libre de esto, tuve un busto súper bonito que lo disfruté al máximo cuando me operé la primera vez, cuándo me hice la reducción de busto nunca imaginé todo el daño que me estaba causando como pueden notar el que está limpio está ROTO, escribe en la foto Brenda Zambrano.

Como era de imaginarse los fans de Brenda Zambrano de inmediato reaccionaron a la publicación de la modelo quien dice sentirse mucho mejor con esta decisión.

"Gracias por compartir muchas tenemos algunos síntomas y es mejor la salud", "Muchas bendiciones amiga hermosa!! Que te mejores muy pronto y que sigas triunfando mucho mucho", le escriben a Brenda Zambrano.

Para quienes no lo saben, Brenda Zambrano siempre ha sido una de las mujeres más sexys de Acapulco Shore, por lo que varios usuarios quisieran verla en la temporada nueve.