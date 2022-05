Brenda Zambrano confiesa que fue abusada y Niurka asegura que solo quiere llamar la atención

Brenda Zambrano de 28 años de edad, hizo una fuerte confesión en La Casa de Los Famosos, y es que asegura que en el pasado sufrió abuso, algo que pocas cosas saben, por lo que dicho secreto, el cual no es algo de lo que quiere hablar todo el tiempo de inmediato corrió como pólvora entre los participantes.

Y aunque para Brenda Zambrano al parecer sigue sanando esa herida, fue Niurka de 54, quien no cree nada de lo que dijo la ex Acapulco Shore, pues asegura que todo es un juego para que la chica pueda llegar a la final, incluso la cubana le dijo a Laura Bozzo que no le creyera a la modelo, pues según es estrategia.

Como muchos ya lo saben, los participantes están siendo vigilados las 24 horas del día en La Casa de Los Famosos, por lo cual fueron más los que creyeron en las declaraciones de Brenda Zambrano y despotricaron en contra de Niurka, incluso la misma hermana menor de la reality star arremetió en contra de la cubana por no tener nada de empatía.

Hay una participante que pone en duda un acontecimiento que no voy a recalcar que fue, que pasamos mi hermana y mi familia muy dolorosa para nosotros que nos está afectando ahorita no tienen idea cuanto, por poner en duda, yo creo que existen ahorita muchos géneros que han pasado que hemos pasado por este tipo de situaciones y no está cool que pongan en duda un acontecimiento tan fuerte", explotó Diana Zambrano en redes por el tema de su hermana mayor.

Tras las declaraciones de Diana las redes comentaron que es Niurka quien quiere minimizar todo y hacer quedar mal a su contrincante para llegar a la final de La Casa de Los Famosos, pues como ya se sabe las estrategias comenzaron.

"Niurka está acostumbrada a dar show, nunca le ha importado nada más que sea ella#NiurkaCancela", "Tiene razón por personas, así es que los que son violentados no hablan, por gente incrédula que cree que esas cosas no pasan independientemente un niño jamás se expresará como lo haría un adulto y en la sociedad que estamos", escriben las redes.