Brenda Zambrano empieza la semana bailando despacito pero seductora

Brenda Zambrano, de 28 años, empezó el inicio de semana a su modo, es decir, decidió bailarle un poco a sus fans en redes sociales y cautivó todos, pues es bien sabido que es una de las mujeres más atractivas, en especial de los reality show, donde ha enamorado a todos los que la han conocido.

Con un pantalón mezclilla y una blusa color chedrón de una sola manga, fue el outfit con el que Brenda Zambrano encendió la temperatura, además deja en claro una vez más que no necesita de operaciones estéticas para ser el centro de atención, pues recordemos que hace poco se quitó los implantes del busto para verse más natural.

Y es que la personalidad de la reality star es lo que ha logrado cautivar al público, pues tanto puede ser una mujer dura, como vulnerable, mostrándose como un verdadero ser humano y no fingiendo alguien que no es pues su carrera en el mundo del espectáculo la ayudó demasiado, pues se ha encontrado así misma poniéndose a trabajar muy duro.

"Si me invitas cuando seas la ganadora de lcdlf2 no me molesto", "Brenda! que cara tan linda tienes tu!! y que bien te ves!! toda la suerte del mundo en LCDLF", "Jalados derechito por la costera no se que me gusta más hasta los dientes caray jajajajaja", "Me encantan el uno para el otro Que bueno encontraste un gran hombre para ti", le escriben a Brenda Zambrano en su video.

Para quienes no lo saben, este podría ser el año más importante para Brenda Zambrano, ya que la veremos pronto en La Casa de los Famosos, segunda temporada, donde veremos más acerca de la personalidad de esta guapa modelo, ya que estará vigilada por varias cámaras, las 24 horas del día y su estancia va a depender del público en general.

Cabe mencionar que esta guapa mujer alcanzó la fama por aparecer en varias temporadas de Acapulco Shore donde se convirtió en una de las favoritas debido a varias polémicas que se armaron dentro de dicho reality show, donde hubo de todo, peleas, amor y mucha fiesta.

