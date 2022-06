Brenda Zambrano espera que Niurka salga de La Casa de Los Famosos para confrontarla

Brenda Zambrano arremetió en contra de Niurka de 54 años de edad, al enterarse de que nuevamente habló de ella en La Casa de Los Famosos, pues a pesar de haber salido hace varias semanas de la competencia volvió hacer tema de conversación, por lo que la joven explotó en redes.

Fue por medio de un video, donde Brenda Zambrano dijo que no quiso hacer más polémica con Niurka, pues en primera nunca le dijo nada en la cara, pues todo fue a sus espaldas, pero la reality star dijo que el día que salga del reality show la tendrá de frente para enfrentarla, pues desconoce su odio contra ella.

"La verdad me callé mucho respecto a este tema pero ya me tiene harta esta señora @niurka.oficial hablando de mí cada que puede y solo quiero aclarar algunos puntos. Yo JAMÁS me metí con ella porque además de que nunca me dijo nada de frente, le tenía un respeto y admiración por la figura que es", escribe Brenda Zambrano por los comentarios de Niurka en La Casa de Los Famosos.

Y es que como muchos ya lo saben, Niurka quería que Brenda Zambrano le hiciera caso a la cubana, quien hasta el momento ha liderado en varias estrategias dentro del reality show, además de haber confrontado a varios de sus compañeros en peleas, pero esa situación no le gustó para nada a la ex integrante de Acapulco Shore, quien prefirió irse del lado de Laura Bozzo con quien formó una gran amistad.

"Ella se ha metido con mi físico, se ha burlado de temas personales muy fuertes y me ha llamado estúpida solo por no ser su títere y juntarme con @laurabozzo_of Si, tengo millones de seguidores y son lo máximo mi team dinamitas que me hicieron tendencia varías veces y explotaron mis post con mucho amor y apoyo, yo me quedo MUY FELIZ por lo que hice dentro de la casa, por las amigas chingonas que hice", escribe Brenda Zambrano.

Cabe mencionar que una de las peleas más recientes de Niurka dentro de la competencia fue contra Daniela Navarro, con quien se dijo de todo en una acalorada discusión.