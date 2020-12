Brenda Zambrano pone a bailar a sus fans con sus pasos exclusivos

Brenda Zambrano de 27 años de edad de nuevo asombró a sus millones de fans, esto después de aparecer en Instagram realizando un baile demasiado intrépido, donde no solo obtuvo miles de reproducciones, también se llenó de varios piropos, donde le hicieron saber que tiene una belleza única, la cual es una de las más envidiadas.

En el video se le puede ver a Brenda Zambrano originaria de Ciudad Victoria, con un outfit demasiado coqueto el cual consistían en una blusa en color blanco, además de un pantalón en color negro, el cual resaltaba el cuerpazo de impacto de la reality star, quien se hizo famosa en Acapulco Shore, donde siempre llevó la fiesta al limite.

Y es que Brenda Zambrano siempre ha sido una chica con carácter muy fuerte que dice lo que piensa, razón por la cual se ha ganado algunas peleas, pues en una ocasión se agarró a golpes con la también reality star Manelyk González, cuando estuvo como invitada en otra temporada de Acapulco Shore, donde al final la famosa se tuvo que ir de la casa.

"Wow @brendazambranoc Dios hizo en ti a una gran mujer valiente guerrera y trabajadora digna de admirar y un ejemplo a seguir", "¡Hermosa saludos toda la buena vibra, que dios te brinde un hermoso día lleno de muchas bendiciones (y no de las que caminan), fuerte abrazo!", "Deja las criticas y envidias brenda tu estas llena de éxito saludos", le escriben a Brenda Zambrano.

Otra de las cosas por la que Brenda Zambrano es querida por sus millones de fans, es por ser una mujer demasiado transparente en todo lo que hace, ya que jamás ha negado el haberse hecho operaciones estéticas, y mucho menos ser una mujer hipócrita, pues siempre ha tratado de ser lo más real posible, en especial cuando le preguntan cosas de su vida personal.

Brenda Zambrano también emociona a sus fans cuando posa en traje de baño, ya que el cuerpo de diosa que se carga es muy envidiado como se dijo anteriormente, pero no creas que la también influencer por tener el cuerpo operado no se cuida, todo lo contrario, pues comparte fotos o videos, donde se le ve entrenando y de manera muy pesada, pues quiere verse bien ante todo.

Para quienes no lo saben Brenda Zambrano no solo ha participado en Acapulco Shore, también la vimos en los reality show La Venganza de los Ex y en Guerreros 2020, donde nos sorprendió a todos por las habilidades que tuvo en la competencia, donde una vez más estuvo en el ojo del huracán al pelearse con Macky González en los camerinos de Televisa, donde ambas chicas se dieron con todo.

Aunque Brenda Zambrano tiene millones de admiradores ella es una mujer con novio, pues es novia de Guty Carrera, quien estuvo con ella en Guerreros 2020, lo que llama demasiado la atención es que la guapa mujer se lleva de manera muy romántica con su novio, incluso cuando el también modelo fue operado después de fracturarse en la competencia, Brenda Zambrano lo cuidó en todo momento.

Brenda Zambrano a pesar de tener su temperamento, tiene su carácter dulce, pues en su hogar tiene varios gatos los cuales se han convertido en parte de su familia, ya que siempre les está haciendo cariños, algo que desearían muchos de sus fans.

La joven también llama la atención por la manera tan nice que se viste, pues de acuerdo a sus fans, sabe elegir de la mejor manera sus outfits en especial cuando se va al antro, ya que se le ven increíbles a la reality star quien pronto podría aparecer en otro reality show.