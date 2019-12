Brenda Zambrano se disculpa por decir que había muerto en un atentado

Brenda Zambrano, estrella del exitoso reality show de MTV, Acapulco Shore, se disculpó luego de publicar en su cuenta oficial de Instagram que había sufrido un atentado y había muerto, lo que causó gran preocupación y tristeza entre sus más fieles seguidores.

Esta acción de la también modelo, generó fuertes críticas por parte de sus seguidores, quienes consideraron que no se deben hacer este tipo de bromas tan fuertes y desconsideradas, momentos más tarde, ella decidió eliminar la publicación.

En un video publicado en sus historias de Instagram Brenda comentó:

Sobre la publicación que puse hace ratito de la muerte, una disculpa para todos esos que me mandaron mensajes. Muchos no terminaron de leer el mensaje y pensaron que sí estaba muerta. Pero de verdad, señores, es una reflexión, hay que querer, hay que amar".

Brenda Zambrano decidió invitar a todos sus seguidores a decirle a sus familiares y amigos cuánto los quieren en vida, porque no sabemos cuándo no vamos a estar para poder hacerlo o cuándo no estarán esas personas para poder decírselos.

Por último, reiteró su disculpa a todos aquellos que se preocuparon por ella y agradeció todo el apoyo y cariño que le han brindado a lo largo de su carrera.

Una disculpa, para ustedes fue una broma de mal gusto, para mí, una reflexión. Les mando muchos besos".

La publicación de Brenda en donde se declaraba muerta

Brenda Zambrano subió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde decía:

Se les comunica a todos los familiares y amigos de Brenda Zambrano. Su familia estamos a través de este Instagram con mucha tristeza para informarles que hace algunos minutos ella sufrió un atentado, fue llevada de urgencias al hospital y no resistió...".

Momentos después ella aclaró que todo se trataba de una moraleja, y que se refiere a que si sentiste preocupación al leer lo primero del texto, "No dejes para el final sentir preocupación o extrañar a alguien".