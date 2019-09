Brian Grazer habla de Cara a cara: El arte de la conexión humana

Brian Grazer dice que si no fuera por Eminem haciendo contacto visual con él durante una tensa reunión hace unos años, la película de rap "8 Mile" probablemente no existiría.

Grazer, el productor ganador de un Oscar detrás de películas como "A Beautiful Mind" y "Apollo 13", ha sido una prioridad para Grazer, el productor ganador del Oscar detrás de películas como "A Beautiful Mind" y "Apollo 13". libro al respecto.

Una de las secciones más dramáticas de "Cara a cara: El arte de la conexión humana" es el relato de Grazer de una primera reunión desastrosa inicialmente con Eminem.

"No pude llamar su atención, a pesar de que él estaba allí para hablar conmigo", recordó Grazer en una entrevista reciente con The Associated Press. "Simplemente no se estaba conectando. Y, eventualmente, él solo, y soy bastante bueno para crear una conversación, y finalmente dijo: "Estoy fuera". Me voy.'"

Grazer instó al rapero de Detroit a "animarse", lo que inicialmente recibió una respuesta de desaprobación. "Pero luego finalmente se volvió y tuvimos una conversación y realmente me miró con un tremendo contacto visual y realmente nos conectamos de forma humana y se involucró mucho". Y, de alguna manera, volvió a la vida y contó la historia de su vida y cómo terminó en este lugar en particular en este momento, o cómo logró este lugar en particular. Y eso se convirtió en la base de toda nuestra película. Entonces, sin eso, no habría película de '8 Mile' ".

La compañía de Grazer, Imagine Entertainment, cofundada con el director Ron Howard, produciría el éxito de taquilla "8 Mile", protagonizada por Eminem, que se basa libremente en la historia de vida del rapero. El último libro que escribió, "Una mente curiosa", se convirtió en un éxito de ventas del New York Times.

"Cara a cara" incluye otros encuentros de Grazer con una amplia gama de profesionales, incluido el cofundador y filántropo multimillonario de Microsoft Bill Gates, el ex presidente Barack Obama y Jonas Salk, desarrollador de la vacuna contra la polio.

Grazer en plena entrevista/AP

En el libro, Grazer escribe que estaba tan nervioso por conocer a Salk que cuando finalmente sucedió en un hotel, vomitó proyectil. Salk le pidió calmadamente a un camarero que tomara jugo de naranja Grazer y amablemente ayudó al productor a limpiar. Grazer y Salk siguieron siendo amigos hasta la muerte del médico en 1995.

Grazer, de 68 años, dijo que recientemente estuvo en un restaurante con vista al Océano Pacífico y solo vio que "todos están en su teléfono".

"Ya nadie se mira el uno al otro, ni siquiera en una comida", dijo el escritor y productor.

Ese no es el caso en casa, donde no se usa el teléfono inteligente en las cenas familiares.

"Quiero decir, son 45 minutos", dijo Grazer. "La conexión humana es mucho más valiosa que seguir ese" me gusta "adicional en Instagram".

A principios de este mes, Grazer y Howard presentaron su última película, el documental "Once We Were Brothers: Robbie Robertson and The Band", en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Grazer dijo que él y Howard tienen numerosos proyectos en proceso, incluido un documental sobre el gran jazz Louis Armstrong.