Brian May es elegido como el mejor guitarrista de la historia

Brian May, uno de los miembros y fundadores del grupo Queen, fue elegido como el mejor guitarrista de la historia del rock por los lectores de a influyente revista Total Guitar.

El músico británico superó así a grandes leyendas de la guitarra, como Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton Toni Iommi, Stevie Ray Vaughan y Eddie Van Halen, entre otros.

La reacción de May no se hizo esperar, manifestando su gran emoción y sorpresa por resultar ganador de esta importante votación.

Estoy absolutamente sin palabras. Estoy alucinando, es completamente inesperado. Obviamente, me emociona profundmente que la gente piense en mí de esta manera", dijo a Total Guitar.

El guitarrista de 72 años de edad añadió que nunca se considerará a sí mismo como un virtuoso, pero impera el sentimiento al tocar, mientras que señaló a Hendrix como su ídolo.

Nunca voy a decir que soy un gran guitarrista virtuoso. Supongo que esto me dice que lo que hice llegó a la gente. Intento tocar con el corazón", dijo.

Brian May, quien además es un destacado astrofísico, copuso algunos temas icónicos de Queen, como "We Will Rock You", "Fat Bottomed Girls", "Who Wants to Live Forever", "I Want it All" y "The Show Must Go On".

En 2003 ocupó el puesto 26 de la lista de guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone, que luego lo incluyó nuevamente en 2011, mientras que la revista Planet Rock lo situó en el puesto número 7 de los mejores guitarristas.

