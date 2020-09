Brie Larson y las audiciones en las que fracasó.

Ciudad de México.- La actriz Brie Larson, protagonista de Capitana Marvel, habló sobre algunas de sus audiciones en las que no fue aceptada.

A través de su nuevo canal de YouTube, la estrella compartió que había audicionado para papeles en las nuevas cintas de Star Wars y Los Juegos del Hambre.

Hice una audición para Star Wars. Hice una audición para los Juegos del Hambre. Hice una audición para el reboot de Terminator".

"En realidad, estaba pensando en el reboot de Terminator hoy porque se me ponchó una llanta y pensé: 'Oh, la última vez que se me ponchó una llanta fue cuando estaba conduciendo a mi audición para Terminator y luego no conseguí el papel".

La parte principal de la franquicia de Los Juegos del Hambre fue para Jennifer Lawrence, mientras que Emilia Clarke fue elegida para el papel protagónico de Terminator: Génesis.

La revelación se produjo cuando Brie pidió consejos a varios creadores de contenido sobre lo que debería cubrir en su nuevo canal.

"Esa es la belleza de Internet. No hay limitaciones. No hay audiciones", le dijo el youtuber Juanpa Zurita.

"¿No hay audición? ¿Por qué no hice esto antes?", reflexionó la actriz, de 30 años.

Luego conversó con el comediante Adande Thorne, quien crea videos de YouTube bajo el nombre de Swoozie, y fue aquí donde enumeró algunos de los papeles que perdió.

En su video, Larson también habló sobre cómo lidiar con la ansiedad social como figura pública y cómo interpretar a Capitana Marvel le ayudó a sentirse más cómoda consigo misma.

Soy introvertida, tengo asma. Como esa ha sido mi historia para mí. Soy introvertida. Tengo miedo. Tengo ansiedad social", compartió.

"Interpretando al Capitana Marvel, ese tipo de personajes borraron esos títulos que tenía para mí y me hicieron decir 'ya no soy realmente eso'.

"A partir de ahí, descubrí que hablar, contar mi historia, hablar de cosas que me dan miedo, me ha ayudado mucho", aseguró la famosa.

