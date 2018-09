Briseida Ayala, una modelo de talla internacional

Mazatlán.- Con un rostro enigmático, la modelo Briseida Ayala López, de 22 años, originaria de Mazatlán pero radicada en Durango, quien pertenece a la agencia ADM Modelos México, representará a México en el concurso Best Model of the World, que se realizará en Estambul, Turquía, en el año 2019.

Estudia la carrera de Nutrición, mide 1.80 de estatura. Dentro de sus pasatiempos figuran correr, jugar volibol, disfrutar el cine, la música, le encanta cocinar, sobre todo, postres. Lo que más enriquece su alma es pasar tiempo con su familia y amigos.

Sus inicios

Desde niña se dejó atrapar por el mundo del modelaje. Sus inicios fueron en concursos de su escuela, dentro del mundo del modelaje profesional tiene un año y medio, luego de hacer casting para entrar a la agencia a la que hoy pertenece. Ganó el primer lugar en el certamen Best Model México y ahora tiene la responsabilidad de representar a México internacionalmente en otro país.

“Uno de mis grandes recompensas que tengo en el modelaje es ganar el título nacional y ahora ir por el Mundial, con eso tengo la oportunidad de representar a México, en el certamen que será en Turquía.”

La gran oportunidad

La joven indica que sin duda, su vida se ha visto marcada por el modelaje y es un camino en el que desea seguir. Sabe que lleva un gran peso en sus hombros.

“Estoy muy feliz por el logro que he alcanzado. Viene una gran responsabilidad de representar a México en el mundo. Es una gran oportunidad. Oportunidad para los nuevos talentos en el mundo del modelaje, porque te da a conocer internacionalmente, puedes llegar al mercado internacional; hay modelos y agencias muy prestigiosas.”

Revela que sigue preparando con la ayuda de profesionales, entre ellos su director, Julio Sáenz, Raúl Villalobos, Aimé Arrieta. Ha tomado clases de pasarela, automaquillaje, cuida su alimentación y hace ejercicio.

Sin duda, uno de los puntos que más le ha ayudado para tener mayor seguridad es la experiencia, la cual ha conseguido al participar en comerciales y sesiones fotográficas.

El rumbo

“Me apasiona mi carrera de nutrición, porque puedo ponerla en práctica en mí y en las otras jóvenes que están en el mundo del modelaje. Teniendo una buena alimentación y haciendo ejercicio tienes equilibrio”, refirió.

Indica que alterna el modelaje con su licenciatura y a futuro no descarta poder incursionar en la etapa de conducción y actriz.

Una de sus prioridades es seguir en la carrera de modelaje y hacer que esa carrera sea rentable y poder vivir de ella.

“Es algo que me apasiona, es algo a lo que estoy dispuesta a dedicarle tiempo y esfuerzo. Hay personas que viven de eso y su trabajo profesional es ser modelo. Si puedo ser de ese tipo de personas que viva de ello, me sentiría muy bien, porque es algo que me gusta mucho”, finalizó.





«Estar en el mundo del modelaje es algo que me apasiona, por ello es algo que le dedico tiempo y esfuerzo.»

Briseida Ayala

Modelo