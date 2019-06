Britney Spears acabada en Instagram por editar demasiado una foto

Britney Spears fue bombardeada con una serie de mensajes en redes sociales y es que la famosa decidió compartir una foto vestida de colegiala para lucir tremendo cuerpazo, pero un pequeño error la delató, dejando en claro que su cuerpazo no es tan maravilloso como lo pensaba sus fans.

Resulta que el post de la cantante de toxic, que alcanzó más de 700 mil likes en pocos minutos tenía una pequeño error de edición y que el tocador que sale detrás de ella aparece un poco distorsionado.

En la foto se puede ver a Spears con una pequeña cinturita, pero de inmediato se puede apreciar como el mueble se deforma justo a lado de su silueta, creando gran polémica en Instagram por lo que fue motivo de burlas y memes.

"Cuando editas tus fotos para hacer que tus caderas se vean más delgadas, necesitas trabajar para arreglar el fondo", "Creo que deberías conseguir un asistente joven que te tome fotos de Instagram!!", "Necesito darle algunas lecciones de facetune. Esos gabinetes combados no son aceptables", fueron algunos de los comentarios.

Por si fuera poco hace unos días unos paparazzi fotografiaron a la princesa del pop, en las Islas Turcas, evidenciando que Britney no tiene el cuerpazo que se decía, ya que se le puede ver un poco pasada de peso desatando las criticas pues en otras fotos compartidas en Instagram se puede ver el cuerpazo que se carga.

Hace unos meses Britney estuvo en el ojo del huracán pues decidió internarse a un centro de salud mental por voluntad propia pues se vio muy afectada emocionalmente luego de las operaciones que ha recibido su padre en los últimos meses sumergiéndola en una gran depresión.

Incluso ella compartió ante sus fans como se sentía durante esos momentos de vulnerabilidad por la salud de su padre quien la ha apoyado en su carrera desde sus inicios.

" Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es tan difícil para mí decirlo. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Dominación. He estado esperando este programa y los he visto a todos este año, así que hacer esto me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a su familia primero ... y esa es la decisión que tuve que tomar", escribió Britney al cancelar su show por el estado de salud de su padre.