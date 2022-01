Britney Spears agrede nuevamente a su hermana Jamie Lynn y la llama “escoria”

México. La cantante estadounidense Britney Spears está nuevamente en medio de la polémica, ahora tras llamar a su hermana Jamie Lynn "escoria", según detallan algunos portales de noticias.

Britney Spears y Jamie Lynn han tenido muchas diferencias desde tiempo atrás y la famosa cantante no se ha detenido para insultarla públicamente; ahora nuevamente lo hace en redes sociales.

Britney Spears vuelve a expresar su molestia ante su hermana sobre publicar el libro de memorias Things I Should Have Said, que se ha convertido en Best Seller en Estados Unidos, y refiere que el contenido tiene muchas mentiras.

Britney refiere en Instagram que sería bueno que su hermana se sometiera al detector de mentiras para demostrar a la gente que miente sobre ella.

"Ojalá que Dios pudiera venir y mostrarle a todo el mundo que estás mintiendo y ganando dinero conmigo! Eres una escoria, Jamie Lynn”, escribe Britney en Instagram.

Britney Spears y su novio. Foto de Instagram

Respecto al tema de la tutela, Britney también expresa su opinión y menciona: “El momento de tu libro fue increíble Jamie Lynn, sobre todo sabiendo que el mundo entero no tenía ni idea de lo que realmente me hicieron!!!!”.

No es la primera vez que Britney Spears agrede públicamente a su hermana Jamie, recordemos que tiempo atrás se refirió a ella como "jodidamente odiosa" y "mocosa egoísta", esto tras debatirle su decisión de comprarle una casa a la madre de ambas después de haber triunfado como cantante a nivel mundial.

Britney ha citado en varias ocasiones dentro y fuera de las redes que su y hermana Jamie Lynn Spears, de 30 años, ha sido muy nociva para ella, como el resto de su familia, además la ha acusado de aprovecharse de su fama para sacar provecho y dinero.

Además Britney le ha escrito en Instagram otros mensajes bastante fuertes como este: “Nunca olvides quién te ignoró cuando los necesitabas y quién ayudó."

Pero también Britney ha hecho público que le gustaría demandar a su familia por "haber vivido bajo su tutela durante 13 años" y respecto su hermana Jamie Lynn, ha dejado de seguirla en Instagram.

Britney Spears no ha dejado de mostrarse lastimada respecto a su familia y de ella ha manifestado, por ejemplo, que eran su sistema de apoyo, pero la hirieron mucho y que la tutela mató sus sueños y lo único que le queda ahora es esperanza.