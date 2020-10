México. Britney Spears causa revuelo en Instagram al mostrarse en un bikini de hilo con estampado de piel de serpiente, además porta un collar de piedra colgante, ondas texturizadas y se muestra lista y dispuesta para pasar un día en la playa.

Britney Spears pasó la semana pasada unos días en palayas de Malibú, según imágenes que publicó en sus redes sociales, y en el video que coloca ahora en Instagram comparte lo bien que la pasó, además le dice a quienes la ven qué recomendaciones seguir si tiene contemplado ir a la playa.

Una toalla, aceite, protector solar, un perro y un sombrero, es lo que no puede faltar en una ida a la playa, solo, en compañía de tu pareja o de toda la familia, esos elementos no pueden faltar en la bolsa donde seguramente llevas tu celular, lentes y auriculares.

Spears agrega una "PD" al final, escribiendo que ella sabe que su yoga "de ninguna manera se hace a la perfección ... "¡porque no soy perfecta, ni lo seré nunca! Antes de juzgar, prueba esto por dos. horas", asegura.

Y en recientes imágenes que "La princesa del pop" ha colocado en Instagram, luce como cualquier persona quizá, sin poses, sin tanto maquillaje, simplemente porque es un ser humano como cualquier otro y ella misma lo asegura.

¡¡¡Instagram contra la realidad !!!!" , escribe en una de las publicaciones y en donde se muestra con unos jeans azules con puños, sandalias y anteojos. "Quiero mostrarme cómo me veo realmente a diario", explica.

Britney Spears, cantante de temas como Toxic, en el mismo video asegura que a menudo se siente "insegura" en las fotos que se toma.

Puedo sentirme insegura cuando me toman fotos para las que no estoy preparada, así que siempre he puesto mucho esfuerzo en mi apariencia, pero sabes que a veces es bueno no esforzarse tanto y derribar tus paredes cada vez. de vez en cuando. Se necesita mucha fuerza para hacer eso", comparte.

Britney Spears ha triunfado por el mundo

Britney Jean Spears es originaria de McComb, Misisipi (1981) y es una cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense.

Según información en su biografía, comenzó a actuar desde que era niña y tuvo varios papeles en distintas obras de teatro en su escuela, luego logró fama al participar en el programa de televisión The Mickey Mouse Club, en 1992. En 1997 firmó con Jive Records y dos años más tarde lanzó su álbum debut, Baby One More Time, el más vendido de una solista adolescente.

Y en el 2000, tras lanzar a nivel mundial su segundo álbum, Oops!... I Did It Again, pudo vender 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos.

Durante su primera década en la industria del entretenimiento, Britney Spears se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular y con el paso de los años se ha mantenido como una gran favorita en la música, además ha hecho giras por distintos países del mundo.