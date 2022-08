Britney Spears confiesa por qué rechazó ser entrevistada por Oprah Winfrey

México. La cantante estadounidense Britney Spears rechazó ser entrevistada por Oprah Winfrey, y a través de un video en YouTube menciona cuál habría sido quizá su principal motivo.

Britney Spears, "La princesa del pop", famosa y exitosa como cantante desde su juventud, y quien ha tenido una vida personal polémica en muchos aspectos, se negó a acudir a entrevista con Opra Winfrey.

Britney señala que vender su historia de vida habría sido "de mal gusto" y le parece una tontería el hecho de que puedan pagarle por contar parte de su historia de vida.

“Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente que me ofrece mucho, mucho dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal”.

Durante 2008, Britney estuvo involucrada en una serie de problemas personales que llevaron a un juez a decidir que su padre se hiciera cargo de sus decisiones laborales e incluso personales.

“Siempre me ha asustado el juicio y definitivamente la vergüenza de todo el asunto. El escepticismo y la gente cínica y sus opiniones de lo que los demás realmente pensarían", menciona Spears también en el mismo video.

La cantante de temas como Tóxic menciona que ahora está en un lugar donde considera que debe estar como persona y artista: "tengo un poco más de confianza para compartir abiertamente lo que pienso y lo que he vivido”.

Britney evoca a pasajes de su vida en los que se ha sentido incómoda porque ha tenido tras de ella hasta a unos 200 paparazzi fuera de su casa grabándola a través de la ventana de una ambulancia.

"Una mujer le presentó a mi padre la idea de la tutela, y mi madre le ayudó a llevarla a cabo y a hacerla realidad. Todo estaba básicamente preparado. No había drogas en mi organismo, ni alcohol, ni nada. Era puro abuso. Y realmente no he dicho ni la mitad”.

Sobre el tema del tiempo en que estuvo bajo la custodia de su padre, recalca: "me sentía como un robot bajo el control directo de mi padre. Me hizo sentir como nada, a pesar de ser considerada una superestrella. Tenía que hacer lo que me decían."

Britney Spears se refiere también a que muchas personas durante años la hicieron sentir que no era nadie, vivía con miedo y temor a la vez: "y les seguí la corriente porque tenía miedo. Ni siquiera hice nada realmente, y tuve como un equipo SWAT que apareció, nada de eso tenía sentido para mí”.

Britney en los últimos meses ha usado a sus redes sociales para estar en contacto con sus fans y contarles detalles quizá desconocidos de su vida, entre ellos que lamenta sentir tanto resentimiento en contra de su propia familia por haberse aprovechado de ella durante muchos años.