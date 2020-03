Britney Spears conmemora los 20 años de su tema "Oops! ... I Did It Again"

"Oops! ... I Did It Again", el primer sencillo del álbum con el mismo nombre de Britney Spears se encuentra celebrando sus 20 años de lanzamiento y la cantante para conmemorar este día tan especial decidió recordar esa época con una fotografía muy especial.

Por esta razón, la Princesa del Pop acudió a sus redes sociales para hacerle saber a sus seguidores que no se olvida de uno de los sencillos más exitosos que ha tenido a lo largo de su carrera musical y recordó a detalle el rodaje del videoclip musical.

¡¡Uy! ... ¿cómo pasaron 20 años tan rápido?!?! No puedo creerlo. Recuerdo que el traje rojo estaba tan loco... pero el baile fue divertido e hizo volar el rodaje ¡Y ahora estamos sentados en cuarentena deseando estar en Marte... por supuesto que estoy bromeando!", escribió.

De la misma manera, decidió agradecer a sus seguidores, quienes nunca la han abandonado durante una larga carrera artística y pese a los altibajos que ha tenido en su vida personal.

Pero en serio, todos ustedes han mostrado tanto apoyo por esta canción y les agradezco... enviando amor a todos".

El éxito rotundo de "Oops! ... I Did It Again", de Britney Spears

El sencillo "Oops! ... I Did It Again" fue el primer sencillo oficial de su segundo álbum titulado con el mismo nombre lanzado el 27 de marzo del 2000 y logró ser nominado a importantes categorías de premios como a Mejor interpretación vocal pop femenina en los Premios Grammy del 2000.

Además, el video musical, el cual es considerado uno de los más icónicos de su carrera y una importante pieza de la música pop de todos los tiempos, fue nominado a tres categorías en los MTV Video Music Awards 2000.

Dicho tema fue compuesto y producido por Max Martin y Rami, cuya letra habla sobre ver el amor como un juego y cuyo puente cuenta con un diálogo que hace referencia a la película "Titanic" de 1997.