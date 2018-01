Britney Spears dice adiós a Las Vegas luego de cuatro años

Después de cuatro años de presentaciones en el Planet Hollywood Resort & Casino, la estrella pop le dijo adiós a Las Vegas con la última presentación de su residencia.

Durante el concierto completamente agotado, Britney interpretó sus más grandes éxitos mientras bailó para sus entusiasmados fans. También tuvo varios cambios de vestuario durante el set.

Britney recibió todo el apoyo de su novio Sam Asghari, quien no pudo evitar expresar lo orgulloso que está de la cantante. A través de sus redes sociales comentó:

"¡4 años de un legado, 4 años de grandeza, un cambio en el entretenimiento para mejor!".

"Extremadamente orgulloso de mi bebé por patear traseros de nuevo esta noche, pero ahora para cerrar “Piece of me” su residencia de 4 años en Vegas. Qué noche. ¡Feliz año nuevo!".

Su hermana Jamie Lynn Spears también publicó imágenes del show con el mensaje, "Más que orgullosa de mi hermana”.

Para los que no pudieron asistir al show, Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest transmitió el último show de Britney en Las Vegas.

Para comenzar el Año Nuevo en Instagram, Britney disfrutó de "tonterías del 2018" con su novio. Con la ayuda de los filtros, el par le deseó a sus fans felices fiestas y compartieron un tierno beso.

"Luces hermosa", le dijo Sam a su chica. Britney respondió, "Gracias… te amo".

2018 shenanigans with @samasghari ��♀����♀ Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el Ene 1, 2018 at 11:53 PST

Todavía siguen las especulaciones sobre qué es lo próximo que hará Britney, así que es muy pronto para revelar algo específico.

"Cualquier cosa es posible. Hemos tomado cero decisiones. Esperamos mucho interés de todas las partes involucradas. Britney básicamente agota cada show, ella ama Las Vegas, ama presentarse en Las Vegas y Las Vegas es una posibilidad para seguir adelante", le dijo recientemente su mánager, Larry Rudolph, a The Las Vegas Review-Journal.

"Ella podría ir de gira, podría trabajar en un nuevo disco. Es muy pronto para hablar de algo específico".