Britney Spears elige ser feliz: La razón por la que borró su Instagram

Las recientes declaraciones de Britney Spears , la conocida como La Princesa del Pop , han dejado en claro que se retira por un momento de la vida mediática para enfocarse en la personal , tratando esos traumas que tiene por una vida que no ha sido nada fácil para ella.

Además, aseguró que su estado emocional no es muy estable , pues lucha diariamente con sus demonios internos y cada noche va a dormirse llorando, pues es demasiado insegura y siente que en la vida real está muy perdida, por lo que ha estado trabajando en ella.

"Es verdad, trato de salir lo mejor posible o mostrando lo que parece ser una gran vida en las redes… Y es cierto que mi ánimo ha mejorado, pero estaré traumatizada de por vida debido a mis experiencias del pasado. No hay forma de arreglarme: mis emociones y mi sensibilidad… Terapia, todo eso. Creo que necesitaré un milagro para mis emociones", detalló en una publicación.

L as teorías apuntan a que Britney decidió tomarse un descanso de la vida pública y las redes sociales tras "sentirse abrumada" , tal y como lo confesó recientemente, momento en el que se abrió ante sus seguidores, pues a pesar de sentirse mejor, también tiene problemas con su autoestima y sobre cómo manejar su vida.

Gilberto Coronel Periodista Web

